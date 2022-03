Blau-Weiß 90 zieht erst einmal davon

Drei Nachholspiele fanden am Wochenende in der Oberliga NOFV-Nord statt: Während die Konkurrenz teilweise spielfrei oder im Landespokal im Einsatz war, holte die SpVg Blau-Weiß 90 Berlin drei Punkte in Ludwigsfelde und zieht an der Spitze erstmal davon. Im Keller tappen derweil der BSC Süd 05 und Victoria Seelow weiter auf der Stelle.

Kann sich über eine Sechs-Punkte-Polster an der Spitze freuen: Blau-Weiß-90-Coach Marco Gebhardt. imago images/Matthias Koch