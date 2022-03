Blau-Weiß 90 Berlin zurück in der Spur - Zehlendorf neuer Primus - Hansa-Reserve schlägt CFC Hertha 06

In der Oberliga NOFV-Nord gab es erneut einen Führungswechsel. Neuer Spitzenreiter ist Hertha Zehlendorf, gefolgt von der punktgleichen SpVg Blau-Weiß 90 Berlin. Nicht Schritt halten konnte derweil der CFC Hertha 06.

Nach der vermeidbaren Pleite gegen Staaken vor drei Wochen und den beiden darauffolgenden Corona-bedingten Absagen gegen den FC Mecklenburg Schwerin und den CFC Hertha 06 ist der Rostocker FC samstags auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Beim Brandenburger SC Süd gewannen die Hansestädter durch einen frühen Treffer von Wolf (12.) und einen späten von Scharf (90.) mit 2:0. Glanzvoll war der Erfolg beim abstiegsbedrohten BSC Süd nicht, aufgrund der mangelnden Spielpraxis durch die Corona-Zwangspause dafür aber umso wichtiger. Der RFC bleibt weiter dick im Geschäft im Titelrennen und hat gegenüber der Konkurrenz mindestens ein Spiel in der Hinterhand.

Ebenfalls am Samstag teilten sich Stahnsdorf und Mahlsdorf im Eintracht-Duell die Zähler. Kausch brachte den RSV in Durchgang eins in Führung (38.). Stephan glich zehn Minuten vor dem Ende für die Mahlsdorfer aus. Stahnsdorf verpasst durch das Remis mit der Tabellenspitze Schritt zu halten und hat nun schon fünf Zähler Rückstand.

Wieder in der Spur ist Blau-Weiß 90 Berlin. Nach dem 0:6-Debakel aus der Vorwoche gegen den FC Hertha Zehlendorf zeigten die Blau-Weißen am Samstagnachmittag zuhause eine Reaktion und gewannen das Topspiel gegen den SC Staaken nicht unverdient mit 2:0. Die Mariendorfer legten einen Start nach Maß hin. Bereits in der 9. Minute stand Wiebach nach einer Ecke goldrichtig und traf sehenswert volley ins lange Eck. Für Hesse im Staakener Tor war nichts zu machen. Bis zur Pause fand die intensiv geführte Partie zumeist zwischen den Strafräumen statt. Gefährlich wurde es wenn überhaupt nur aus der Distanz. Daran änderte sich auch im zweiten Durchgang wenig. Erst gegen Ende der Begegnung wurde Staaken mutiger und druckvoller. Zu spät jedoch. Zumal just in die Drangphase der Gäste Blau-Weiß 90 nach einem Konter durch Lopes De Oliveira die Entscheidung herbeiführte - 2:0 (88.). Der SC Staaken muss nach einer Woche die Tabellenführung wieder abgeben. Blau-Weiß 90 setzte sich über Nacht an die Spitze, verlor diese aber tags darauf wieder an Zehlendorf.

Die Hertha gewann gegen den MSV Pampow dank Ismaili in den Schlusssekunden mit 3:2. In den 90 Minuten davor boten die "Piraten" dem neuen Spitzenreiter ordentlich Paroli und ließen sich auch von Hoffmanns Eigentor nach nicht einmal 60 Sekunden aus der Ruhe bringen. Berner-Hays traf nach einer halben Stunde zum Ausgleich. Auch Ismailis (36.) ersten Treffer konterte Pampow durch Zotkes Elfmetertor in der Schlussminute der ersten Hälfte. Im umkämpften zweiten Abschnitt hätte die Begegnung in beide Richtungen kippen können. Das bessere Ende war der Hertha vorbehalten. Die andere Hertha, die aus Charlottenburg, hingegen fing sich eine 2:4-Pleite im Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock II ein und verpasste es mit den Topteams den Teams an der Spitze Schritt zu halten.

In den weiteren Partien überholte die TSG Neustrelitz den Torgelower FC Greif im Tabellenmittelfeld. Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte die Heimelf nach dem Pausentee auf und zog durch Keil (60., Schuss aus ca. 20 Metern), Delner (75., Kopfball nach Ecke) und Watanabe (85., Tor nach Flanke) auf 3:0 davon. Zudem teilten sich der Ludwigsfelder FC und Schlusslicht SFC Stern 1900 beim 1:1 die Punkte. Die Kellerduelle zwischen Seelow und Neuruppin sowie Schwerin und Stendal wurden abgesagt.