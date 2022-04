Blau-Weiß 90 Berlin jubelt unter Greifswalder Flutlicht - Zehlendorf neuer Zweiter

Spitzenreiter SpVg Blau-Weiß 90 Berlin hat sich im Topspiel Verfolger Greifswalder FC fürs erste vom Leib gehalten. Am Donnerstag ist dafür der FC Hertha 03 Zehlendorf in die Rolle des neuen ersten Verfolgers geschlüpft.

Nach fünf Siegen am Stück musste der Greifswalder FC mal wieder eine Niederlage quittieren. Dabei wäre die Chancen so groß und verlockend gewesen, dem Spitzenreiter SpVg Blau-Weiß 90 Berlin auf den Pelz zu rücken, doch nach 90 Minuten waren die Berliner sechs Zähler voraus anstatt den GFC auf Punktgleichheit herankommen zu lassen.

Beide Teams hatten vor 759 Zuschauern gehörigen Respekt voreinander und somit entwickelte sich eine taktisch-geprägte Partie, in der die Spielanteile unter dem Strich sehr gleichmäßig verteilt waren. Den Ausschlag gab die 71. Minute: Berlin führte einen Freistoß aus dem Halbfeld aus, die Kopfballverlängerung von Wiebach landete bei Brömer, der den Ball über die Linie köpfte. Da die Schlussoffensive der Greifswalder wirkungslos blieb, konnte Blau-Weiß 90 den Dreier im Spitzenspiel bejubeln.

Nervenspiel für Hertha Zehlendorf

Die Niederlage des GFC nutzte der FC Hertha 03 Zehlendorf am Donnerstag prompt aus und kletterte auf den zweiten Platz. Die Elf von Robert Schröder verdonnerte mit ihrer Spielweise die eigenen Fans allerdings zum Nägel kauen. Gegner RSV Eintracht Stahnsdorf heizte der Hertha auf jedenfall ordentlich ein. Doch in der 37. Minute schien der Abend gut für Zehlendorf zu laufen, denn es gab Foulelfmeter. Stein trat an, schoss aber vorbei. Der Aufstiegsanwärter blieb aber dran und durfte in der 55. Minute jubeln, als Cami sich im Strafraum durchsetzte und auf engem Raum für Obst servierte, der das 1:0 erzielte. Stahnsdorf übte danach mehr Druck aus, dem sich Zehlendorf mit Mühe erwehren konnte. Auch in Unterzahl, denn in der 83. Minute sah Grabow nach einem überharten Einsteigen die Rote Karte. Hertha-Trainer Schröder sagte anschließend: "Ich denke, dass der Sieg aufgrund der Vielzahl an Gelegenheiten zum Ende hin verdient ist. Natürlich wissen wir auch, dass wir in der ersten Halbzeit ein wenig Glück hatten. So ein Sieg ist extrem gut für die Moral."