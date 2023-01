Blau gegen Rot: Derbyfieber in Berlin

Eine Stadt und zwei Vereine in der Fußball-Bundesliga: Das gibt es momentan nur in der deutschen Hauptstadt Berlin. An diesem Samstag treffen die beiden Klubs aufeinander. Dann heißt es: Hertha BSC gegen Union Berlin. Oder auch: die Blauen gegen die Roten.

Herthas Marvin Plattenhardt gegen Unions Rani Khedira. IMAGO/Mausolf