Blaszczykowski lobt kriselnde DFB-Elf vor seinem Abschiedsspiel

Zum 109. und gleichzeitig letzten Mal wird Jakub Blaszczykowski am Freitag für sein Nationalteam auflaufen. Es geht ausgerechnet gegen die deutsche Nationalmannschaft, von der der frühere BVB-Spieler trotz aller Umstände in höchsten Tonen sprach.

Auch sein Vertrag bei Wisla Krakau endet in diesem Sommer: Jakub Blaszczykowski. IMAGO/Newspix

Trotz Vorrunden-Aus bei der zurückliegenden WM in Katar sowie des jüngsten 3:3 gegen die Ukraine hält der langjährige Bundesliga-Profi Jakub Blaszczykowski weiterhin große Stücke auf die deutsche Nationalmannschaft.

Die DFB-Auswahl spiele "mit Leidenschaft und fußballerisch top" sagte der 108-fache polnische Nationalspieler vor seinem Abschiedsspiel an diesem Freitag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) in Warschau und griff damit zwei wesentliche Kritikpunkte auf, die der Elf von Hansi Flick zuletzt vorgeworfen wurden.

Blaszczykowski: "Im Fußball ist es nicht immer leicht"

Der 37-Jährige zählt das deutsche Nationalteam weiterhin zu "den besten der Welt". Auch das Ukraine-Spiel dürfe darüber nicht hinwegtäuschen, so Blaszczykowski, der die Partie gemeinsam mit seinen Kollegen der polnischen Nationalmannschaft analysiert habe. "Sie haben drei Tore kassiert. Im Fußball ist es nicht immer leicht." Trotzdem habe Deutschland "eine großartige Mannschaft", erklärte der Mittelfeldspieler.

Die polnische Auswahl um Kapitän und Ex-Bayern-Torjäger Robert Lewandowski muss nach dem Deutschland-Spiel am kommenden Dienstag in Moldau in der EM-Qualifikation ran. Dieses Spiel wird Blaszczykowski dann schon nicht mehr mitmachen.

Es wird schwer für mich, meine Gefühle im Zaum zu halten. Ich würde es gerne tun, aber es wird unmöglich sein. Jakub Blaszczykowski

Stattdessen wird ausgerechnet das Spiel gegen Deutschland sein letzter Auftritt im Nationalmannschaftstrikot. Zehn Jahre war "Kuba", wie der Pole insbesondere in Dortmunder Zeiten (2007-2015) genannt wurde, in der Bundesliga aktiv. Nicht nur deshalb werde es für ihn ein emotionaler Ausklang: "Es wird schwer für mich, meine Gefühle im Zaum zu halten. Ich würde es gerne tun, aber es wird unmöglich sein. Das ist das Ende meines Traums."