Blaszczykowski beendet Karriere: "Keine einfache Entscheidung"

Jakub Blaszczykowski hat seine Profikarriere mit 37 Jahren für beendet erklärt. Der einstige Publikumsliebling von Borussia Dortmund hatte sich zuletzt nach seinem zweiten Kreuzbandriss zurückgekämpft.

Die Profikarriere des Jakub "Kuba" Blaszczykowski endet, wo sie einst begann: bei Wisla Krakau. Am Donnerstagabend gab der 37-Jährige seine Entscheidung bekannt, die "keine einfache" gewesen sei. "Jeder Weg hat ein Ende", schrieb Blaszczykowski bei Facebook an seine Fans. "Vielen Dank für die tolle Unterstützung, die ich bei jedem Schritt erhalten habe. Es hat sich gelohnt, für euch zu spielen und Opfer zu bringen."

2007 war Blaszczykowski von Krakau zu Borussia Dortmund gewechselt - was sich als goldrichtiger Schritt für beide Seiten entpuppte. Auf der rechten offensiven Außenbahn entwickelte sich der Pole zu einem Liebling der BVB-Fans. 2011 und 2012 war er fester Bestandteil der Dortmunder Meister-Mannschaft, 2012 gewann er außerdem den DFB-Pokal. Nur die Krönung Champions-League-Titel blieb ihm im Endspiel gegen den FC Bayern 2013 versagt. Blaszczykowski war bei der 1:2-Niederlage in der Schlussminute ausgewechselt worden (kicker-Note 3).

235 Bundesliga-, 109 Länderspiele

Nach einem Kreuzbandriss Anfang 2014 arbeitete sich Blaszczykowski zwar zurück, kam 2014/15 - in Jürgen Klopps letzter Saison als BVB-Coach - aber nur noch zu 13 (Kurz-)Einsätzen in der Liga und verabschiedete sich schließlich Richtung Italien zur AC Florenz. Schon ein Jahr später kehrte er in die Bundesliga zurück, konnte in den drei Jahren beim VfL Wolfsburg aber nicht mehr an seine Dortmunder Form anknüpfen. Insgesamt kommt er auf 235 Bundesligaspiele (28 Tore, 46 Vorlagen, kicker-Notenschnitt 3,49).

Im Februar 2019 kehrte Blaszczykowski schließlich mit 34 Jahren zu Wisla Krakau zurück und half dem Klub auch finanziell. Zuletzt erlebte der 109-malige Nationalspieler (21 Tore) sportlich aber keine leichte Zeit: Im September 2021 zog er sich erneut einen Kreuzbandriss zu, während Wisla, 2011 noch Meister, 2022 erstmals seit 1996 in die zweite Liga abstieg.

Zwar kämpfte sich Blaszczykowski am Ende der vergangenen Saison noch einmal auf den Platz zurück, doch nun hört er auf. Nach Klubangaben soll er am 5. August im Rahmen des Heimspiels gegen Stal Rzeszow am dritten Spieltag offiziell verabschiedet werden.