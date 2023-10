Blaswich und die besondere Pointe seines Vorgängers

Janis Blaswich steht bei RB Leipzig seit dem 5. Oktober 2022 im Tor. Damals wurde der 32-Jährige im Champions-League-Spiel gegen Celtic Glasgow (3:1) nach 13 Minuten für Stammkeeper Peter Gulacsi eingewechselt, der sich einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Gegen Darmstadt steht Blaswich nun vor einer Premiere.

Mittlerweile ist Gulacsi wieder genesen und zurück, aber mit seinen konstant guten Leistungen hat sich Blaswich den Platz im Tor der Sachsen bis auf weiteres gesichert und bisher 47 Pflichtspiele in Liga, Pokal, Champions League und Supercup bestritten. Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! auf kicker) steht der 1,93 Meter große und 89 Kilo schwere Schlussmann allerdings wieder mal vor einer Premiere.

Erinnerungen an Coltortis Treffer werden wach

Erstmals in seiner Karriere, die er zuvor in Deutschland bei Borussia Mönchengladbach (in der 2. Mannschaft), Dynamo Dresden und Hansa Rostock sowie von 2018 bis 2022 bei Heracles Almelo in den Niederlanden verbrachte, trifft Blaswich auf den SV Darmstadt 98. Und dass die Historie seines aktuellen Arbeitgebers mit den Lilien eine besondere Pointe aufweist, weiß die aktuelle Nummer 1 auch. Am 24. April 2015 sorgte ein gewisser Fabio Coltorti (heute 42) mit seinem Treffer in der Nachspielzeit dafür, dass RB das Zweitliga-Heimspiel gegen Darmstadt 98 2:1 gewann. Wohlgemerkt: Coltorti bestritt für RB Leipzig zwischen 2012 und 2018 96 Pflichtspiele als Torwart und gilt bei den RB-Fans als Identifikations-Figur. "Ich habe das Tor auch schon mal gesehen", sagt Blaswich lächelnd, der selbst noch auf keinen Pflichtspiel-Treffer zurückschauen kann.

Blaswich sieht RB in "keiner schlechten Phase"

Der Leipziger Keeper setzt im Stadion am Böllenfalltor auch weiterhin darauf, dass die Stürmer für die notwendigen Treffer sorgen, um nach zuletzt drei Pflichtspielen ohne Sieg wieder einen Dreier zu landen. Blaswich erwartet "ein hart umkämpftes Spiel gegen eine Mannschaft, die sicherlich über die Härte und über den Fight kommt". Seine Kollegen und er müssten "einfach auf den Punkt da sein", so der Torwart weiter, "Darmstadt ist keine schlechte Mannschaft. Gerade zu Hause, wo sie das Publikum hinter sich haben. Darmstadt ist in der 2. Liga ordentlich durchmarschiert, mit wenig Gegentoren."

Für RB gehe es darum, "die Dinge umzusetzen, die uns stark machen, die Intensität und die Energie auf den Platz zu bringen. Dann bin ich auch guter Dinge, dass wir dort auch die Punkte holen können." Blaswich selbst sieht angesichts dreier Spiele ohne Sieg keinen Grund zur Beunruhigung. "Ich sehe keine schlechte Phase bei uns", sagt er.