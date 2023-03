Blaswich überzeugt gegen den Ex-Klub: "Zocken ist es beim Elfmeter immer, aber..."

Janis Blaswich ist in dieser Saison ein sicherer Rückhalt für RB Leipzig. Das zeigte er einmal mehr gegen seinen Ex-Klub Borussia Mönchengladbach, gegen den er einen Elfmeter parierte und auch sonst eine starke Leistung zeigte.

Es ist immer schwierig, wenn man auf die alte Jugendliebe trifft, sicherlich auch für Blaswich. Der 31-Jährige wechselte 2006 in den Fohlenstall und blieb - abgesehen von zwei Leihstationen in Dresden und Rostock - zwölf Jahre lang bei der Borussia, ehe er sie 2018 in Richtung Almelo verließ.

Bei seiner Rückkehr in den Borussia-Park im Hinspiel, als RB 0:3 bei Gladbach baden ging, saß Blaswich noch auf der Bank, drei Wochen später rückte er plötzlich für den verletzten Peter Gulacsi ins Rampenlicht. Seither hat er sich in der Mannschaft von Marco Rose etabliert (kicker-Notenschnitt 2,97), wenig überraschend traf er nun also auf dem Feld stehend auf seine alte Jugendliebe Gladbach.

"Dafür steht er im Tor, das ist sein Job"

Und der 31-Jähriger erlebte einen Tag, wie er schöner kaum sein könnte. Nach relativ ereignisarmer erster Halbzeit parierte Blaswich den Elfmeter von Alassane Plea (53.), hielt den Ball sogar sicher und zeigte auch im Anschluss gegen Kouadio Koné einen starken Reflex (77.).

"Dafür steht er ja im Tor. Das ist sein Job", stellte Torschütze Timo Werner im Anschluss an den 3:0-Sieg mit einem Schmunzeln am Mikrofon von "Sky" fest, legte dann aber noch nach: "Das (der gehaltene Elfmeter, Anm. d. Red.) war wahrscheinlich wichtiger als mein Tor. Danke an ihn".

In der Tat hätte das Spiel ganz anders verlaufen können, wäre Gladbach in Führung gegangen, bis zum 1:0 für Leipzig hatten der VfL die besseren Chancen. "Es war einfach eine wichtige Situation", meinte daher auch Blaswich selbst.

Blaswich: "Es war ein Sieg vom Team, nicht von mir"

Den Sieg wollte er nicht nur sich auf die Fahne schreiben, sondern auch seinem Team. "Wir haben einfach die Tore gemacht in der zweiten Halbzeit. Und defensiv gute Arbeit geleistet. Es war Sieg vom Team, nicht von mir. Wir haben das Spiel dominiert, was aufs Tor gekommen ist, haben wir gut wegverteidigt", so Blaswich.

Für ihn war es das vierte Bundesligaspiel in dieser Saison, indem er die Null halten konnte. Auch und allen voran, weil er den Elfmeter parieren konnte. Angesprochen auf diese Situation erläuterte der Torhüter: "Zocken ist es beim Elfmeter immer - aber wir analysieren natürlich auch" - heißt: Blaswich und das Trainerteam haben sich durchaus im Vorfeld damit beschäftigt, wer für den Gelb-Rot-gesperrten Ramy Bensebaini vom Punkt antreten könnte - eine Analyse, die offensichtlich zum Erfolg geführt hat.

Ein Erfolg, der letztlich den Grundstein für den Dreier legte und RB Leipzig für den Moment auf Rang drei schob. Damit gelang den Sachsen die Generalprobe für das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League bei Manchester City. Auch dann benötigt RB einen starken Blaswich, um die faustdicke Überraschung möglich machen zu können.