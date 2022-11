Blaswich im Abschlusstraining dabei - Poulsen fällt erneut aus

Janis Blaswich hat sich am Dienstag beim Abschlusstraining von RB Leipzig vor dem Abflug zum Champions-League-Gruppenspiel gegen Schachtar Donezk zurückgemeldet.

Der Torhüter hatte am Samstag die Bundesliga-Partie gegen Bayer Leverkusen wegen Wadenproblemen verpasst. Für ihn war der Norweger Örjan Nyland, der nach der schweren Kreuzbandverletzung von Stammkeeper Peter Gulacsi verpflichtet worden war, zu seiner Premiere für RB gekommen. Allerdings ist Nyland in der Champions League nicht spielberechtigt, weshalb ein Ausfall von Blaswich zur Folge hätte, dass Nachwuchs-Torhüter Jonas Nickisch (18) am Mittwoch zwischen die Pfosten müsste.

Ebenfalls wieder im Training waren Verteidiger Mohamend Simakan sowie die Mittelfeldspieler Amadou Haidara und Kevin Kampl, die gegen Leverkusen Blessuren davongetragen hatten.

Dagegen konnte Yussuf Poulsen (Wadenbeschwerden) nur individuell üben und wird daher gegen Donezk nicht zur Verfügung stehen. Nach der Trainingseinheit, die nur in den ersten 15 Minuten für die Medien zugänglich war, reisen die Leipziger nach Warschau, wo der ukrainische Meister seine Heimspiele austrägt.