Blank und Co.: Die nächste Chance für den BVB-Nachwuchs

Trainer Edin Terzic von Borussia Dortmund könnte angesichts einiger Ausfälle am Wochenende die nächsten Talente aus dem eigenen Unterbau im Kader mitnehmen.

Die Chance kam schneller als erwartet - sogar ziemlich plötzlich. In der Halbzeit des Dortmunder Spiels beim 1. FC Köln bekam Hendry Blank das Signal, dass er in den zweiten 45 Minuten auf dem Platz stehen und damit sein Bundesliga-Debüt feiern würde. Der Innenverteidiger machte seine Sache nach einer kleinen Anlaufphase gut und erstaunlich abgeklärt - und bestätigte damit die Einschätzung seines Trainers Edin Terzic, der ihm nicht nur aus Ermangelung an Alternativen das Vertrauen aussprachen, sondern eben auch, „weil er gut ist, und weil er es verdient hat".

Blank der vierte U-20-Spieler beim BVB

Der schnelle Aufstieg des in der Jugend lange unterschätzten Blank ist kein Einzelfall. Der 19-Jährige war bereits der vierte U-20-Spieler, der bei Dortmund in dieser Saison zum Einsatz kam - das ist Liga-Höchstwert. Bei Gegner VfL Bochum, der am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zum kleinen Derby anreist, lief noch kein Spieler auf, der jünger als 20 Jahre alt war.

Möglich, dass im Kader gegen den Nachbarn erneut mehrere unerfahrene Youngster stehen, neben Blank spielten diese Saison bereits Youssoufa Moukoko, Samuel Bamba und Jamie Bynoe-Gittens, allesamt ebenfalls 19. Auch Antonios Papadopoulos (24) rückte aus dem eigenen Drittliga-Unterbau schon hoch. "Die meisten von ihnen waren schon mit im Trainingslager, im Sommer in den USA oder im Winter 2022 in Asien", skizziert Edin Terzic seinen Findus an Jugendspielern und die Vorgehensweise. "Wir nutzen diese Phasen immer wieder, um den Jungs die Möglichkeit zu geben, uns näher kennenzulernen und um sie näher kennenzulernen."

Ausfallliste eine Chance für den Nachwuchs

Und da gegen Bochum "zehn bis zwölf Ausfälle" drohen, sind das Wochenende und perspektivisch die kommenden Woche erneut die Gelegenheit für einige Talente. Einige nennt Terzic lobend: "Ich finde, dass Ole Pohlmann bei der U23 eine herausragende Saison spielt, aber bei uns ein bisschen das Pech hat, dass seine Position bei uns dreifach, vierfach, fünffach besetzt ist." Am Mittwoch traf der 22-Jährige zum Sieg gegen Jahn Regensburg, "da hat er ein ganz tolles Spiel in der 3. Liga gezeigt". Auch Stürmer Paris Brunner, Mittelfeldspieler Kjell Wätjen und Außen Cole Campbell aus der U19 sind Optionen, vor allem Wätjen überzeugte in Marbella.

Und statt Bank wäre möglicherweise bereits ein andere Innenverteidiger aus dem erfolgreichen Nachwuchs zu seinem Profi-Debüt gekommen. "Da gibt es noch Filippo Mane, der eine sehr wichtige Rolle bei der U19 spielt", sagt Terzic. Der Italiener, seit Saisonbeginn sogar Kapitän des Teams von Trainer Mike Tullberg, fehlte aber zuletzt verletzt. Terzics optimistisches Fazit: "Da haben wir wirklich spannende Jungs und gar keine Sorge, die reinzuwerfen, so wie wir es in der Vergangenheit getan haben."