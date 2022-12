Blank neuer Headcoach der Pinguine - Keine Doppelfunktion für Draisaitl

Anders als noch zu Wochenbeginn verlautet, wird Peter Draisaitl bei den Krefeld Pinguinen nun doch keine Doppelfunktion ausführen. Vielmehr stellte der Zweitligist Boris Blank als neuen Headcoach vor.

Noch Anfang der Woche hatte Krefeld bekanntgegeben, dass Draisaitl neben seiner Tätigkeit als Trainer auch die Funktion als Sportdirektor bei den Pinguinen übernehmen wird. Nun teilte der DEL2-Klub mit, die sportliche Verantwortung doch auf mehrere Schultern zu verteilen: Draisaitl, Vater des NHL-Stars Leon Draisaitl, wird ausschließlich als Sportdirektor arbeiten. Als neuen Coach stellten die Pinguine stattdessen Boris Blank vor.

Möglich machte die Neuaufstellung die Verpflichtung von Herbert Hohenberger als neuen Co-Trainer. Der 53-jährige Österreicher war zuletzt für die Eishockey Akademie Oberösterreich tätig und laut Klubangaben die Wunschlösung als Assistenztrainer.

"Boris Blank war für den Fall, dass wir unseren Wunschkandidaten als Co-Trainer verpflichten können, als Nachfolger auf der Cheftrainer-Position vorgesehen. Wir freuen uns, dass es nun so schnell und nicht erst zur kommenden Saison funktioniert hat und wir unsere Aufgabenbereiche folglich nun schon klar differenziert und organisiert haben", sagte Draisaitl.

Ehemaliger Publikumsliebling Blank kein Unbekannter in Krefeld

Blank ist in Krefeld alles andere als ein Unbekannter - im Gegenteil. Zwischen 2005 und 2014 trug der mittlerweile 42-Jährige selbst das Trikot der Pinguine und war ein Publikumsliebling. Nach seiner Karriere war er bereits auch als Co-Trainer aktiv. Diese Funktion trat er nach einer halbjährigen Pause erst in der vergangenen Woche wieder an. Nun steigt er sogar zum Chefcoach auf.

Die Krefeld Pinguine stiegen am Ende der vergangenen Saison nach 16-jähriger Zugehörigkeit in der DEL erstmals wieder in die Zweitklassigkeit ab. In der DEL 2 belegen sie momentan Platz 6, gehören neben den Kassel Huskies und den Dresdner Eislöwen zu jenen drei Klubs, die die Aufstiegsunterlagen bei der DEL eingereicht haben.