Blamieren oder kassieren: So unterschiedlich lief es für Real und Barça in der Allianz-Arena

Am Mittwoch steigt das 100. Europapokalspiel der Bayern in der Allianz-Arena. Am häufigsten vorstellig wurden dort bislang Real Madrid und der FC Barcelona - mit völlig unterschiedlichem Ertrag.

Es ist schon eine Weile her, dass Real Madrid der Allianz-Arena einen Besuch abstattete. Die Bayern werden darüber nicht unglücklich sein: Keine Mannschaft bereitete dem FCB in Fröttmaning schließlich mehr Probleme als die Königlichen.

Dabei hätte es gar nicht besser losgehen können - und schon gar nicht schneller. Exakt zehn Sekunden und 12 Hundertstel benötigte Roy Makaay, um die Bayern beim ersten Gastspiel der Madrilenen am 7. März 2007 in Führung zu bringen. Roberto Carlos hatte das Leder an Hasan Salihamidzic verloren, dessen Querpass vollendete der Niederländer zur Führung. Es ist immer noch das schnellste Tor der Champions-League-Historie, letztlich besiegte die Hitzfeld-Elf das Capello-Team im Achtelfinalrückspiel mit 2:1. Das reichte nach dem 2:3 im Hinspiel knapp fürs Weiterkommen.

Auch gut fünf Jahre später, im Halbfinalhinspiel 2011/12, hatte der FCB mit 2:1 die Nase vorn. Im Duell Heynckes vs. Mourinho am 17. April benötigte der FCB diesmal aber jede Minute. Mario Gomez traf in der 90., zuvor hatten Franck Ribery sowie Mesut Özil auf Real-Seite getroffen. Das Rückspiel gewannen die Bayern im Elfmeterschießen, das "Finale dahoam" verloren sie dann aber bekanntlich gegen den FC Chelsea auf dieselbe Art und Weise.

Es sollte das letzte Erfolgserlebnis der Bayern gegen Real werden - das nächste Duell wurde sogar zu einem Tiefpunkt in der Bayern-Historie. Doppelpacks von Sergio Ramos und Cristiano Ronaldo im Halbfinal-Rückspiel 2013/14 bescherten dem FCB die höchste Heimniederlage der Europapokal-Geschichte. Bei der 0:4-Blamage rieb sich damals kein Geringerer als Pep Guardiola verwundert die Augen, während Carlo Ancelottis Augenbraue ein Rekordhoch erreichte.

Am 12. April 2017 saß eben jener Ancelotti dann auf der Bayern-Bank und verlor gegen Zinedine Zidanes Elf im Viertelfinal-Hinspiel mit 1:2. Ronaldo gelang erneut ein Doppelpack, mit vier Toren ist er der beste gegnerische Torschütze in der Allianz-Arena. Arturo Vidal verschoss in der Partie noch einen Elfmeter, die Hypothek für das Rückspiel war damit zu hoch - genauso wie nach dem Halbfinal-Hinspiel 2017/18. Diesmal unterlag Jupp Heynckes mit den Bayern 1:2, die Königlichen schlossen mit der Arena endgültig eine Allianz fürs Leben. Kein Team feierte dort mehr Siege und mehr Tore als Real Madrid.

FC Barcelona: Eine Niederlage ist wie ein Sieg

Nur gut für den FC Bayern, dass es auch noch Reals ewigen Widersacher gibt. Denn der FC Barcelona ist in München ein gern gesehener Gast.

Im ersten Duell im April 2009 rang der spanische FCB dem deutschen immerhin einen Zähler ab. Dabei hätte beim 1:1 im Viertelfinalrückspiel auch eine knappe Niederlage gereicht nach dem klaren 4:0-Erfolg der Katalanen im Camp Nou.

Was für Barça folgte, war ausnahmslos eines: Niederlagen. Richtig dicke kam es im Halbfinalhinspiel 2012/13, als die Vilanova-Elf mit 0:4 unter die Räder geriet. Thomas Müller rahmte das Gemälde mit einem frühen und einem späten Tor ein, das Rückspiel im Camp Nou gewann das Heynckes-Team auch noch mit 3:0 - und ein paar Wochen später die Champions League.

Im Mai 2015 führte Pep Guardiola die Bayern gegen sein Ex-Team zu einem 3:2-Erfolg, der sich allerdings wie eine Niederlage anfühlte. Die Katalanen hatten das Halbfinalhinspiel mit 3:0 für sich entschieden und zogen somit ins Finale ein.

Die nächsten beiden Siege waren aber wieder jubelgeeignet. Im Dezember 2021 gewannen die Bayern in der Gruppenphase mit 3:0, die Katalanen schieden erstmals seit 21 Jahren in der Vorrunde der Königsklasse aus. Nicht viel besser lief es für Coach Xavi neun Monate später, als Barcelona in der Gruppenphase mit 0:2 unterlag. "Barça kann in München auch mit Lewandowski nicht gewinnen", titelte der kicker. Der Topstürmer hatte inzwischen die Seiten gewechselt.

Während also Real die meisten Siege und Tore in der Allianz-Arena gelang, hat Barcelona dort kein einziges Mal gewonnen, die meisten Niederlagen kassiert - und auch noch die meisten Gegentore gefangen.