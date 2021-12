Blamage, die zweite? Reals frühes Wiedersehen mit CD Alcoyano

Da werden Erinnerungen wach. Real Madrid trifft in der 3. Runde der Copa del Rey auf CD Alcoyano. Gegen den Drittligisten blamierten sich die Königlichen im Januar bis auf die Knochen.

So merkwürdig es klingt: Real Madrid erhält gegen CD Alcoyano die Möglichkeit zur Revanche. Der Drittligist, damals wie heute, gewann im Januar 2021 mit 2:1 nach Verlängerung gegen die Königlichen. Ein ramponierter Rasen, ein 41-jähriger Torwart, aber auch ein gehöriges Einstellungsproblem waren unter anderem verantwortlich für die Blamage.

Auch die anderen namhaften Teams, die überwiegend erst in der 3. Runde des spanischen Pokals einsteigen, zogen vermeintlich leichte Lose. Atletico Madrid muss zu Rayo Majadahonda, der FC Barcelona zu Linares Deportivo. Der FC Sevilla, der sich mit Ach und Krach in der 2. Runde bei CE Andratx im Elfmeterschießen durchgesetzt hatte, ist beim Zweitligisten Saragossa gefordert - die Aragonier haben den Königspokal schon sechsmal gewonnen.

Doch die Augen werden am ehesten Richtung spanische Ostküste nach Alcoy gerichtet sein. Dass mit dem Team aus Alicante nicht gut Kirschen essen ist, musste kürzlich Levante am eigenen Leib erfahren. Der Erstligist unterlag in der 2. Runde im Elfmeterschießen mit 3:1.

Copa del Rey, die 3. Runde im Überblick