"Blamabel": Bayerns Trinchieri nimmt kein Blatt vor den Mund

Nach der deutlichen 70:90-Niederlage des FC Bayern Basketball in Würzburg sparte Head Coach Andrea Trinchieri nicht mit Kritik. Nun wartet Real Madrid.

Gemessen an der Punkteausbeute hatten sich Würzburg und der FCBB am Dienstagabend zunächst zwei ausgeglichene Viertel geliefert mit leichten Vorteilen für die gastgebenden Unterfranken (46:42 zur Halbzeit). Entscheidend war dann der dritte Abschnitt, in dem sich die nun vom eigenen Publikum angefeuerten Baskets klar absetzten (26:15). Auch im Schlussviertel ließ das Team von Denis Wucherer nichts mehr anbrennen (18:13), trotz teilweise fahriger Ballverluste, die die Münchner aber nur selten bestraften.

Wir haben uns selbst nicht respektiert und ohne ausreichend Konzentration und Energie gespielt. Andrea Trinchieri

Bayerns Trainer Trinchieri störte sich allerdings weniger an der mangelnden Treffsicherheit, vielmehr ärgerte ihn die schwache Verteidigungsarbeit. "Wenn du 28 Treffer aus 39 Zwei-Punkte-Würfen zulässt, sagt das aus, dass du blamabel in der Defense warst. Und das waren wir", fand der Italiener auf der Klubwebsite klare Worte nach einem "schlampigen Spiel", das seine Mannschaft "mit null Energie" geführt habe.

Die dürfte seinem Team womöglich auch aufgrund des eng getakteten Spielplans gefehlt haben: Für die Münchner, die eigentlich gerade erst in Fahrt gekommen waren, war es das fünfte Match in zehn Tagen, nur 48 Stunden nach dem 87:78-Sieg in Bayreuth. "Wir haben uns selbst nicht respektiert und ohne ausreichend Konzentration und Energie gespielt, die du besonders bei so vielen Spielen brauchst", wollte Trinchieri diesen Umstand aber nicht als Ausrede gelten lassen.

Immerhin bleiben den Münchnern nun ein paar Tage Verschnaufpause, ehe das Wochenende mit zwei Heimspielen und damit ohne Reisestrapazen ansteht. Zumindest das Spiel am Freitag (20.45 Uhr) hat es aber in sich: Bevor es am Sonntag (18 Uhr) zum Duell mit den stark kriselnden EWE Baskets Oldenburg kommt, empfängt der FCBB das in der Euroleague favorisierte Real Madrid. "Wir werden das Spiel morgen analysieren und sehen, wo wir Fehler gemacht haben", sagte Nihad Djedovic. "Das war eine hohe Niederlage, aber es geht weiter. Die Saison ist noch lang und am Freitag kommt schon Real Madrid."