Blackout in Manchester: Vier Anekdoten von der Frauen-EM

Wer die EM in England verfolgte, erlebte manch interessante bis bizarre Szene.

Arbeiten in Echtzeit im "Theatre of Dreams"

Das Old Trafford ist für vieles berüchtigt. Auch für seinen schlechten Mobilfunkempfang. Weil es bekanntlich Anfang des vergangenen Jahrhunderts gebaut wurde, hat es die digitale Infrastruktur bis heute schwer. So kam es, dass sich auch während des EM-Eröffnungsspiels zwischen England und Österreich kaum ein Internet- oder Telefonsignal auf die Pressetribüne verirrte.

Statt WLAN, mobilem Hotspot oder anderer Netze waren die Reporter mitten unter fast 69.000 Menschen gewissermaßen von der Außenwelt abgeschnitten. Professionelles Arbeiten in Echtzeit? Unmöglich. Aus dem Kopfschütteln kamen die Kolleginnen und Kollegen anfangs nicht heraus, irgendwann hatte sich jeder mit dem Blackout arrangiert.

Akkreditierungen fürs Viertelfinale? Abgelehnt

Während sich die UEFA einerseits um mehr Aufmerksamkeit für die EM und den Frauenfußball generell bemühte, stellte sie sich selbst ein Bein. Denn etwa der kicker erhielt keine Akkreditierungen für die Viertelfinals in Leigh (Schweden-Belgien) und Rotherham (Frankreich-Niederlande). Jeweils am Tag vor den Partien trudelten die Absagen ohne Angabe von Gründen ein und wirbelten Reise- und Berichterstattungspläne durcheinander. Anderen Medien ging es ähnlich, schon in der Vorrunde.

Die Wahl kleiner Stadien rächte sich in diesem Fall. Von der UEFA gewünscht war eine bessere Stimmung statt ein halbleeres, großes Stadion. Nebenbei herausgekommen: weniger Medienaufkommen.

2:0? 3:0? "Nee, 5:0!"

Vor dem Viertelfinale zwischen England und Spanien, einem der besten Spiele des Turniers, war die Brust der englischen Schlachtenbummler breit, sehr breit. Und so diskutierten einige Fans in der S-Bahn vom Stadtzentrum Brightons zum Stadionhalt Falmer über das Ergebnis. Ein Ausscheiden kam nicht in Frage, es ging nur um die Höhe. "2:0", tippte einer, "3:0", meinte der nächste. "Nee, 5:0 sag ich", rief eine Frau siegessicher durchs Abteil. "Wir haben doch Norwegen acht eingeschenkt!"

Das Ende vom Lied: 0:1 lagen die Lionesses zwischenzeitlich zurück, es drohte das vorzeitige Aus. Erst in der Verlängerung setzten sie sich schließlich gegen starke Spanierinnen durch.

Oberdorfs Finte

Nachdem Lena Oberdorf mit Engelsgeduld ihre Sicht auf das 2:0 gegen Österreich wieder und wieder den fragenden Journalistinnen und Journalisten geschildert hatte, schien sie endlich Feierabend zu haben. Verdient, hatte sie doch in dem Viertelfinale ihre beste Turnierleistung gezeigt und war in aller Munde.

Da erschien ein britischer Journalist in letzter Sekunde und bat um ein Radio-Interview - auf Englisch. Die 20-Jährige schaute verdutzt, zögerte und winkte eine Kollegin aus der DFB-Medienabteilung herbei. Als die angekommen war, löste Oberdorf ihre Finte auf. "Just kidding", sagte sie zum Reporter und der Kollegin, es sei nur ein Spaß gewesen. Und startete das Interview in der nächsten Sekunde selbstbewusst. In bestem Englisch.