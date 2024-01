"Black Monday" in der NFL: Commanders entlassen Rivera

Der Montag nach dem letzten Regular-Season-Spiel der NFL-Saison steht traditionell im Zeichen der Trainerentlassungen. Diesmal erwischte es Commanders-Coach Ron Rivera.

Der als "Black Monday" bekannte Tag nach dem Regular-Season-Finale hatte in diesem Jahr schon am Sonntag begonnen. Um kurz vor Mitternacht (Ortszeit) vermeldeten die Atlanta Falcons das Aus ihres Head Coaches Arthur Smith. Am Montagmorgen zogen dann die Washington Commanders nach: Wie das Franchise bekanntgab, ist Ron Rivera nicht länger Trainer des Hauptstadtteams.

"Heute haben wir die Entscheidung getroffen, uns von Ron Rivera zu trennen", wird Besitzer Josh Harris zitiert. "Ron hat der Franchise geholfen, durch herausfordernde Zeiten zu kommen. Er ist ein guter Mensch und ein aufmerksamer Anführer, der einen positiven Beitrag zu dieser Franchise und der NFL geleistet hat."

Rivera war 2020 noch vom damaligen Teambesitzer Dan Snyder angeheuert worden, als die Commanders noch "Washington Football Team" hießen. Zuvor hatte er sich in knapp neun Jahren als Coach der Carolina Panthers, die er 2016 in den Super Bowl führte, einen exzellenten Ruf erarbeitet. In seiner ersten Saison führte er das Team trotz eines negativen Records in die Play-offs, in der Folge schrieben er und vor allem die Teamführung aber hauptsächlich negative Schlagzeilen.

Snyder waren unter anderem sexuelle Belästigung und das Schaffen eines toxischen Arbeitsumfelds vorgeworfen worden, schließlich verkaufte er das Team im Sommer 2023 an eine von Harris angeführte Investmentgruppe. Damit war Riveras Aus bereits vorgezeichnet, da Harris wohl seinen eigenen Head Coach einsetzen wolle. Sportlich fand Rivera keine Gegenargumente, mit nur vier Siegen schlossen die Commanders als zweitschlechtestes Team der NFL-Saison ab. Die letzten acht Spiele gingen allesamt verloren.

Harris' Umbaumaßnahmen setzen sich auch auf der Führungsebene fort. Wie das Team mitteilte, hat man den ehemaligen General Manager von NBA-Team Golden State Warriors Bob Myers sowie den ehemaligen General Manager der Minnesota Vikings Rick Spielman für das Front Office verpflichtet. Beide sollen auch dem Suchkomitee für den neuen Head Coach angehören.

Bereits lange vor dem "Black Monday" hatten die Carolina Panthers ihren Head Coach Frank Reich entlassen. Nun trennte sich das Team auch von General Manager Scott Fitterer. Das verkündete Teambesitzer David Tepper am Montag. Die Panthers hatten die Saison mit noch zwei Siegen weniger als die Commanders als schlechtestes Team abgeschlossen und haben im kommenden Draft keinen First Round Pick, weil Fitterer ihn im April an die Chicago Bears getradet hatte.