Björn Borgs Sohn Leo feiert ersten Sieg auf der ATP-Tour

Leo Borg, der Sohn von Tennislegende Björn Borg, hat zum ersten Mal ein Match auf der ATP-Tour gewonnen.

Der 20-Jährige setzte sich am Dienstag beim ATP-Turnier im südschwedischen Bastad überraschend mit 7:6, 6:3 gegen seinen sieben Jahre älteren Landsmann Elias Ymer durch. Er könnte glücklicher nicht sein über seinen ersten ATP-Sieg, sagte Borg, Nummer 437 der Herren-Weltrangliste, nach Angaben der schwedischen Zeitung "Expressen" im Sieger-Interview nach der Partie. Die beiden Schweden sind in Bastad, wo am Dienstag auch Alexander Zverev aufschlug, jeweils mit einer Wildcard ins Hauptfeld gelangt.

Leo Borg ist der jüngste Sohn von Björn Borg, der in seiner aktiven Karriere elf Grand-Slam-Titel gewinnen konnte, darunter von 1976 bis 1980 fünfmal in Folge Wimbledon. Elias Ymer ist der ältere Bruder von Mikael Ymer, der am Dienstag bekannt gegeben hatte, vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne wegen Verstößen gegen Anti-Doping-Regeln für 18 Monate gesperrt worden zu sein.