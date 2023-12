Bjerringbro-Silkeborg verpflichtet zwei dänische Nationalspieler

Der dänische Erstligist Bjerringbro-Silkeborg treibt die Personalplanungen für die kommende Spielzeit voran. Auf den Abgang von Thomas Solstad zur TSV Hannover-Burgdorf hat der Klub nun reagiert und Anders Zachariassen vom Ligakonkurrenten GOG für drei Jahre verpflichtet.

"Ich kenne viele meiner zukünftigen Mannschaftskameraden. Unter anderem habe ich mit Rasmus Lauge in Flensburg gespielt, und ich habe auch mit vielen in der Nationalmannschaft gespielt. In den letzten dreieinhalb Saisons habe ich mit Morten Olsen in GOG gespielt, und ich freue mich schon darauf, das wieder zu tun", erklärt Zachariassen in einer Vereinsmitteilung.

"Ich komme zu BSH, um zu gewinnen, und ich will um jeden Preis gewinnen. Ich bin auch der Meinung, dass BSH das will. Wir werden ein konkurrenzfähiges Team haben - national, aber auch international - und ich glaube, dass wir gemeinsam weit kommen können", so der 32-Jährige weiter.

"Wir bekommen einen erstklassigen Kreisläufer mit viel Erfahrung auf höchstem Niveau. Er ist ein großer Kämpfer und gleichzeitig ein Teamplayer, der seine Fähigkeiten sowohl in der Vereinsmannschaft als auch mit der dänischen Nationalmannschaft in mehreren Endspielen unter Beweis gestellt hat", betont BSH-Sportdirektor Michael Knudsen, selbst einst weltklasse am Kreis.

Zudem holte man mit Nikolaj Læsø einen Rückraumspieler vom FC Porto zurück in die dänische Liga. Der 27-Jährige unterzeichnete ebenfalls einen Dreijahresvertrag. "Meine Ambitionen sind hoch. Ich möchte wieder die dänische Meisterschaft gewinnen, und ich weiß, dass BSH das Gleiche will, also passen wir in diesen Punkten gut zusammen", so der Halblinke, der schon mit Aalborg die Meisterschaft gewinnen konnte und das Finale der EHF Champions League erreichte.

"Er hat einen wahnsinnig harten und präzisen Wurf, und dann ist er auch noch ehrgeizig und hat den Willen zu gewinnen. Er passt zu unseren Ambitionen, ganz oben zu spielen und Medaillen für den Verein zu gewinnen", erklärt Knudsen. "Er ist ein Wunschspieler. Wir können einen Mann im besten Alter präsentieren, der bei Spitzenvereinen in der dänischen Liga und jetzt auch im Ausland Erfahrung gesammelt hat. Jetzt kehrt er nach Dänemark zurück und muss seine Leistung abrufen."