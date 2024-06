Bjerringbro-Silkeborg setzt auf eingespieltes Duo auf der Trainerbank

Gut zehn Tage nach der Besetzung des Cheftrainer-Postens durch Simon Sørensen steht bei Bjerringbro-Silkeborg steht nun auch das Team um den Trainer fest. Mit Erik Veje Rasmussen wird ein ehemaliger Chef von Sørensen dessen Co-Trainer.

Seit Mitte Juni steht fest, dass Simon Sørensen, der in der vergangenen Saison interimsmäßig bei Bjerringbro-Silkeborg das Amt des Cheftrainers übernommen hatte, auch in der nächsten Saison als Cheftrainer des dänischen Klubs tätig sein wird (wir berichteten).

Anfang der Woche präsentierte Bjerringbro dann mit Erik Veje Rasmussen einen neuen Co-Trainer. Der dänische Handball-Trainer ist laut Vereinsangaben mit einem Einjahresvertrag ausgestattet worden.

Trainerteam mit Rollentausch

Sørensen und Rasmussen kennen sich schon gut. Bereits bei Århus Handball agierte das Duo gemeinsam an der Seitenlinie. Zu diesem Zeitpunkt allerdings war Rasmussen der Cheftrainer und Sørensen sein Co.

"Als wir das letzte Mal in Aarhus zusammengearbeitet haben, haben wir scherzhaft darüber gesprochen, dass wir dort die Rollen tauschen sollten, und jetzt wird es in Bjerringbro-Silkeborg Realität", sagt Simon Sørensen angesprochen auf die kuriosen Umstände des neuformierten Trainer-Duos.

Der neue Cheftrainer von Bjerringbro-Silkeborg freut sich allerdings auf seinen neuen Co-Trainer. "Ich freue mich darauf, wieder mit Erik zusammenzuarbeiten und seine Fähigkeiten an meiner Seite zu haben", so Sørensen in einer Meldung, die auf der Webseite des dänischen Klubs veröffentlich wurde.

"Arbeiten unglaublich gut zusammen"

"Simon und ich arbeiten auf allen Ebenen unglaublich gut zusammen", betont auch Erik Veje Rasmussen und führte mit Blick auf seinen Job aus: "Ich freue mich auch sehr darauf, wieder Teil eines Projekts zu sein, bei dem das beste Ergebnis nicht der Einzug ins Finale, sondern der Gewinn von unterschiedlichen Medaillen ist."