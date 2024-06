Bjerringbro-Silkeborg klärt Trainerfrage

Nach enttäuschenden Ergebnissen in der vergangenen Saison trennte sich Bjerringbro-Silkeborg von Cheftrainer Patrick Westerholm. Jetzt hat der dänische Klub Klarheit auf der Trainerbank geschaffen.

Nach zwei Niederlagen in den Play-offs und dem vorzeitigen Aus in der European Legaue nach den Play-offs hatte sich Bjerringbro-Silkeborg Mitte April von Trainer Patrick Westerholm getrennt. Kurz darauf übernahm Simon Sørensen als Cheftrainer und Michael V. Knudsen als Co interrimsmäßig das Kommando an der Seitenlinie.

Jetzt hat der dänische Klub mit Blick auf die Trainersituation Klarheit geschaffen. Der Interimstrainer Sørensen wird auch in der kommenden Saison das Team leiten. Das bestätigte Bjerringbro-Silkeborg auf seiner vereinseigenen Webseite.

"Ein Trainer mit enormer Hingabe"

"Seit Simon 2021 zu Bjerringbro-Silkeborg Handball kam, haben wir bei BSH einen potenziellen Cheftrainer gesehen", so Geschäftsführer Jesper Schou. "Trotz seines jungen Alters ist Simon ein Trainer mit großer Erfahrung, erstklassiger Professionalität und guten menschlichen Qualitäten, und er ist ein Trainer mit enormer Hingabe an die Traineraufgabe."

Der Klub hat sich nach eigenen Angaben dagegen entschieden den Interimstrainer sofort nach dem Saisonende länger an sich zu binden, nach einem längeren Auswahlverfahren bei dem man sich mit Kandidaten aus dem In- und Ausland beschäftigt habe, sei dann doch die Wahl auf Sørensen gefallen, der nun mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet wurde.

Traum von Medaillen

Nach der enttäuschenden Saison richtet Bjerringbro-Silkeborg den Blick nach vorn und hofft schon bald wieder im Meisterschaftskampf mitmischen zu können. "Wir freuen uns darauf, mit Simon an der Spitze das Potenzial des Teams auszuschöpfen, damit wir erneut um die Medaillen mitspielen können, was das ultimative Ziel für die kommende Saison ist", so Schou.

"Der Traum ist natürlich, im Finale zu spielen und ganz oben zu stehen - und das können wir uns nur selbst verdienen", meint auch Sørensen, dessen künftiger Co-Trainer in absehbarer Zeit präsentiert werden soll.