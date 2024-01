Bjelicas Vorwurf an Sané: "Der kommt in meinen Raum, um mich zu provozieren"

Das Nachholspiel dürfte noch ein Nachspiel für Nenad Bjelica bringen. Der 52-Jährige sah wegen einer Tätlichkeit an Leroy Sané die Rote Karte und zeigte sich nach Abpfiff einsichtig - zumindest teilweise.

Lange Zeit hatte Union Berlin den Münchnern beim 0:1 in der Allianz-Arena das Leben sehr schwer gemacht. Die Eisernen standen im Zentrum weitestgehend stabil und ließen so kaum gegnerische Chancen zu. Kurz nach Wiederanpfiff traf jedoch Raphael Guerreiro zum 1:0 (46.) - und der Rekordmeister dominierte die Partie im weiteren Verlauf weitgehend.

In der 72. Minute wurde es emotional: Während eines Konters kam es im FCB-Strafraum zu einem Kontakt zwischen Kevin Behrens und Konrad Laimer, der Berliner kam zu Fall - und die Köpenicker reklamierten Strafstoß. Schiedsrichter Frank Willenborg ließ weiterspielen - und war kurz darauf so richtig gefordert.

Bjelicas Nerven plötzlich blank

Bei einem Einwurf hielt Union-Coach Bjelica den Ball in der Hand, Sané hatte es eilig und wollte dem Coach das Spielgerät energisch wegnehmen. Auf einmal lagen Bjelicas Nerven blank. Der Kroate ließ sich zu einer Dummheit hinreißen: Während seines Streitgesprächs mit Sané fasste er seinem Gegenüber gleich zweimal ins Gesicht - ob man diese Aktion als Ohrfeige wertet oder nicht, Fakt ist: Es war eine Tätlichkeit, die sich nicht gehört.

Das sahen auch die Berliner so. "Darüber brauchen wir nicht diskutieren, Punkt", sagte Kevin Vogt bei Ansicht der TV-Bilder bei "Sky" und wollte Bjelicas Aktion in keinster Weise "entschuldigen", aber er verwies auch darauf, dass es von Sané "gut provoziert" worden war. Thomas Tuchel gab sich diplomatisch, meinte nur, dass es "nicht gut" sei und es schwer wäre, Bjelica "zu verteidigen" - mehr mochte er dazu aber nicht sagen.

Willenborg zeigte Sané jedenfalls die Gelbe Karte und schickte den weiterhin aufgebrachten und vor sich hin schimpfenden Bjelica zu Recht mit Rot auf die Tribüne. Von dort aus musste dieser miterleben, wie seine Schützlinge das zum Ende hin sehr nickelige Spiel verloren. Nun dürfte sich das DFB-Sportgericht mit der Szene befassen - und Bjelica wird wohl eine Sperre erwarten.

Das ist nicht in Ordnung und nicht zu tolerieren. Nenad Bjelica über seinen Platzverweis

Nach Abpfiff zeigte sich der Kroate einsichtig - zumindest teilweise. "Ich reagiere nicht so, wie ich als Trainer reagieren sollte. Das ist nicht in Ordnung und nicht zu tolerieren, was ich gemacht habe", sagte der 52-Jährige und meinte, dass er Verständnis für die Rote Karte habe.

Bjelica betonte auch, dass er sich bei seiner "eigenen Mannschaft entschuldigen" müsse, nicht jedoch bei Sané, denn der habe ihn schließlich provoziert: "Ich bin in meiner Zone, will den Ball holen und ihn Sané geben. Er hat mich in meinem Raum geschubst, dann habe ich natürlich reagiert. Der kommt in meinen Raum, um mich zu provozieren."