Bjelica wird deutlich: "Körperlich nicht in der Lage, dagegenzuhalten"

Union Berlin musste im Abstiegskampf bei einem direkten Konkurrenten einen herben Rückschlag hinnehmen. Trainer Nenad Bjelica ging direkt nach Spielschluss schonungslos in die Analyse.

Die Erleichterung am vergangenen Spieltag war groß bei Union Berlin, als die Köpenicker zuhause mit einem 3:1 gegen Gladbach ihre Negativ-Serie von 16 Pflichtspielen ohne Sieg beendeten. Rani Khedira sprach zum Beispiel davon, dass er und seine Mannschaftskollegen endlich das auf den Platz gebracht hatten, "was uns die letzten Jahre so stark gemacht hat, was Union Berlin auszeichnet". Eine Woche später stand der Kapitän wieder vor einem Mikrofon und musste nach einer deutlichen wie verdienten Niederlage bei "Sky" konstatieren: "Wenn du 0:3 verlierst, dann passt einiges nicht."

Beim Auswärtsspiel in Bochum ließen die Köpenicker zu viel vermissen, um gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf etwas mitnehmen zu können. "Wenn du nicht die Jobs machst, die eigentlich vorgegeben sind, dann wird es unfassbar schwer, ein Spiel in der Bundesliga zu gewinnen", so Khedira. Das habe bei Kleinigkeiten angefangen, wie "dass man die Position einhält, während dem Spiel, aber auch bei Standardsituationen".

Gegentreffer fallen zu einfach

Unschwer zu erkennen spielte der 29-Jährige auf die ersten beiden Gegentreffer an. Beim 0:1 stand Takuma Asano bei einem zweiten Ball nach einer Ecke völlig frei, beim 0:2 konterten die Bochumer die Eisernen kurz nach der Pause eiskalt aus. Und auch insgesamt ging es für den VfL oft zu leicht, sich Chancen zu erspielen. Am Ende verzeichnete Bochum 22 Abschlüsse, Union neun.

Doch es war nicht nur die Zahl der Abschlüsse, in der die Eisernen unterlegen waren. "Wir waren einfach immer den Schritt zu spät, egal ob es dann vorne oder hinten war", musste auch Robin Knoche zugeben.

Leistungsabfall nach der Pause

Die erste Hälfte fand Khedira "nicht so verkehrt", schließlich habe es hier auch die "ein oder andere Chance" für die Gäste gegeben. Richtig gefährlich wurde es für das Bochumer Tor aber selten. Nach Wiederbeginn folgte dann ein Leistungsabfall. "Die zweite Halbzeit war einfach nicht gut", sah Khedira ein. "Ich finde, wenn wir keinen Balldruck haben, dann haben wir einfach zu weite Abstände, dann ist es viel zu einfach gegen uns nach vorne zu spielen."

Die Bochumer "waren einfach schneller, aggressiver, sie waren immer schneller am Ball und zweikampfstark", fasste Nenad Bjelica sein viertes Spiel (ein Sieg, ein Remis und zwei Niederlagen) als Union-Trainer zusammen und fällte anschließend ein deutliches Urteil: "Wir waren heute körperlich nicht in der Lage, dagegenzuhalten und deswegen haben wir verloren."

In Zukunft werden sich die Köpenicker ganz auf die Bundesliga konzentrieren können, denn als Gruppenletzter ist Union raus aus dem Europapokal, im DFB-Pokal war bereits in Runde zwei Ende Oktober Schluss. Schon unmittelbar vor dem Kellerduell hatte Bjelica gefordert: "Wir müssen in der Bundesliga bleiben, das ist unsere Aufgabe jetzt." Schließlich steht am Mittwoch (20.30 Uhr) im letzten Spiel des Jahres zuhause gegen Köln schon das nächste Kellerduell an.