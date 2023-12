Bjelica: "Werden eine Topleistung brauchen, um in München zu bestehen"

Nach der schwachen Leistung in Braga will Union Berlin bei den Bayern ans Limit gehen, um zu punkten. Im System sieht Trainer Bjelica nicht das Problem.

Der 1. FC Union Berlin hält sich seit Donnerstag in Bayern auf. Nach der Champions-League-Partie am Mittwoch bei Sporting Braga (1:1) stand zunächst die Regeneration im Vordergrund.

Um am Samstag (15.30 Uhr) in der Auswärtspartie beim FC Bayern München etwas Zählbares mitzunehmen, müssen die seit 16 Pflichtspielen sieglosen Köpenicker deutlich zulegen. "Wir werden eine Topleistung brauchen, um in München zu bestehen", sagte Trainer Nenad Bjelica am Freitag in einer digital durchgeführten Pressekonferenz.

Der Kroate hatte in Braga am dritten Tag seiner Arbeit mit der Mannschaft das Debüt als Union-Coach erlebt. Wie die Fans im Stadion und an den Bildschirmen musste Bjelica miterleben, wie die Mannschaft in Überzahl einen sehr glücklichen Punkt ergatterte.

Anders als seine Vorgänger Urs Fischer und Interimscoach Marco Grote in der Partie gegen den FC Augsburg (1:1) ließ Bjelica in der Abwehr eine Vierer- anstatt Dreierkette agieren. Das stärkte die Defensive auch nicht wirklich. Fischer hatte mit der Viererkette auch im DFB-Pokalspiel beim VfB Stuttgart (0:1) kein Glück.

"Ich glaube, dass es mehr an psychologischen Dingen liegt"

Nach frischen Aussagen von Bjelica dürfte es dennoch bei der Viererkette bleiben. "Momentan ist nicht das System das Problem. Von den 15 Spielen hat die Mannschaft davor 14 Mal mit Dreierkette gespielt und 13 Mal verloren", sagte Bjelica. "In der Vergangenheit war das Team mit der Dreierkette aber sehr erfolgreich. Ich glaube, dass es mehr an psychologischen Dingen liegt." Nun will Bjelica das Maximum herausholen, egal mit welchem System.

Union fehlt es seit Wochen an Offensivpower. Erst zwölf Saisontreffer stehen zu Buche. Die in dieser Saison noch ungeschlagenen Bayern sind dagegen mit 47 erzielten Toren Branchenprimus. Torjäger Harry Kane (18 Treffer) allein hat deutlich öfter zugeschlagen als Union insgesamt. "Man darf nicht denken, dass Harry Kane der einzige gefährliche Spieler ist. Auch Leroy Sane, Serge Gnabry oder Thomas Müller können sehr gefährlich werden", sagte Bjelica.

"Keiner erwartet etwas von uns"

Es spricht eigentlich nichts für Union. Oder ist es genau das? "Keiner erwartet etwas von uns. Bayern ist klarer Favorit. Das könnte eine Chance sein", so Bjelica.

Von den Akteuren, die nicht für die Champions League nominiert worden sind, stießen am Donnerstag Mittelfeldmann Andras Schäfer sowie die Offensivspieler Benedict Hollerbach und Mikkel Kaufmann zur Mannschaft. Sechser Rani Khedira kann nach abgelaufener Rot-Sperre nun auch wieder in der Bundesliga eingesetzt werden.

Verletzungsbedingt fehlen weiterhin Angreifer Sheraldo Becker und Verteidiger Danilho Doekhi. Becker soll nächste Woche wieder ins Training einsteigen. Doekhi kann das nach Angaben von Trainer Bjelica erst wieder im Januar tun.