Bjelica vom Klassenerhalt überzeugt: "Werden wir schaffen"

Showdown in der Alten Försterei: Beim Duell gegen Bochum kann sich Union mit einem Sieg im Abstiegskampf etwas Luft verschaffen.

In seinem fünften Bundesligajahr muss der 1. FC Union Berlin erstmals bis zum Schluss um den Klassenerhalt bangen. Das Heimspiel gegen den VfL Bochum am Sonntag (15.30 Uhr) könnte diesbezüglich richtungsweisenden Charakter haben.

Mit einem Dreier gegen den aktuell punktgleichen Rivalen würde die Mannschaft von Trainer Nenad Bjelica die beiden folgenden Begegnungen beim 1. FC Köln und daheim gegen den SC Freiburg etwas entspannter angehen können.

Empfang wie vor der Relegation

Die Abläufe sind noch so wie immer. Auf ein Mini-Trainingslager im Vorfeld der Begegnung verzichtet der Verein beispielsweise. Dennoch herrscht in Köpenick inzwischen Endspiel-Stimmung. Die Supporter-Vereinigung "Eiserner V.I.R.U.S." veröffentlichte einen Aufruf, sich am Spieltag ab 13.30 Uhr am Stadioneingang aufzustellen und gegen 14 Uhr den Mannschaftsbus bei der Einfahrt "lautstark in Empfang zu nehmen". So etwas hatte es auch vor dem erfolgreichen Relegationsrückspiel gegen den VfB Stuttgart (0:0) am 27. Mai 2019 gegeben.

Zudem riefen der Verein und die aktive Fanszene dazu auf, beim Spiel mit vielen Fahnen und Fähnchen auf den Rängen für ein "Fahnenmeer" zu sorgen. Die Winkelemente können zum Preis für 5 beziehungsweise 10 Euro auch im Stadion erworben werden.

Der Trainer ist vom Klassenerhalt überzeugt

Trainer Bjelica, dessen Verbleib über das Saisonende hinaus in dieser Woche medial stark in Frage gestellt wurde, dürfte besonders im Blickpunkt stehen. Der Kroate hat unabhängig davon eine große Motivation, die Klasse zu halten. "Ich werde meine ganze Kraft investieren, damit Union in der Bundesliga bleibt. Das ist mein großes Ziel. Und das werden wir schaffen", sagte Bjelica.

Dann müssen aber auch Tore geschossen werden. Daran haperte es in den letzten Wochen allerdings. Zumindest im Training sah Bjelica vor dem Duell gegen die auswärtsschwächste Mannschaft der Liga Fortschritte. "Läuferisch sind wir die Besten in der Liga. Den Einsatzwillen und die Laufbereitschaft kann man der Mannschaft nicht absprechen", erklärte Bjelica.