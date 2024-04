Bjelica und der Reiz, der Erst-Bezwinger von Leverkusen zu sein

Union Berlin braucht noch ein paar Punkte für den Klassenerhalt. Die nächsten Zähler sollen gern schon gegen den designierten Deutschen Meister eingefahren werden.

Wenn die Teilnehmerzahl an der Spieltags-Pressekonferenz des 1. FC Union Berlin zum Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen Bayer 04 Leverkusen ein Indikator für die Erfolgsaussichten der Eisernen wäre, sähe es eher schlecht aus. Ganze drei externe Medienvertreter nahmen an der Veranstaltung am Donnerstagmittag persönlich teil. Klar, in Berlin sind noch Osterferien, Köpenick liegt nicht gerade zentral und der Verein befindet sich quasi im Niemandsland der Tabelle.

Aber immerhin kommt mit Leverkusen jene Mannschaft in die Wuhlheide, die schon seit Monaten die Truppe der Stunde ist. Keines ihrer 40 Pflichtspiele in dieser Saison hat die Bayer-Elf verloren.

Bjelica will Leverkusen trotzen: "Wir sind bereit"

Bei Union-Trainer Nenad Bjelica ist die Vorfreude trotz der Außenseiterrolle seiner Akteure groß. "Es ist ein toller Gegner. Sie spielen super Fußball und sind sehr erfolgreich. Wir könnten ihnen fast zum Titel gratulieren. Aber wir sind bereit", sagte der Kroate. "Und wir freuen uns auf ein ausverkauftes Stadion und unsere Fans. Wir werden alles unternehmen, um zu gewinnen."

Dass Leverkusen am Mittwochabend mutmaßlich ohne größeren Kräfteverschleiß gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf (4:0) das DFB-Pokal-Finale erreichen konnte, nahm man bei Union zur Kenntnis. "Sie hatten leichtes Spiel und haben die Partie praktisch in der ersten Halbzeit entschieden. Wir hatten aber nicht damit gerechnet, dass es irgendwie zur Verlängerung kommt", so Bjelica.

Die unglaubliche Serie ungeschlagener Spiele stand bei Leverkusen in den letzten Wochen einige Male kurz vor dem Ende, zuletzt beim 2:1-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim am vergangenen Samstag.

Nun versucht sich Union, Überflieger Leverkusen in die Schranken zu weisen. "Der Reiz ist sicherlich groß. Wir haben zu Hause gute Leistungen gezeigt. Wir wissen ganz genau, wie es ist, vor unseren Fans zu spielen", erklärte Bjelica. "Wir hoffen, dass Leverkusen dies spüren wird. Am meisten reizt es uns, drei Punkte zu holen. Die brauchen wir, um die Klasse zu halten."

In personeller Hinsicht fallen Verteidiger Jerome Roussillon und Ersatztorwart Jakob Busk (beide Wadenverletzung) sowie Mittelfeldmann Janik Haberer (Sturzverletzung) aus. Dafür kann Mittelfeldspieler Andras Schäfer nach abgelaufener Rot-Sperre wieder mitwirken.