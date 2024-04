Bjelica über Gosens: "Er weiß ganz genau, dass er einen Fehler gemacht hat"

Union Berlin muss in Augsburg auf Robin Gosens verzichten. Der Linksverteidiger entschuldigte sich bei den Fans.

Bei Instagram postete Robin Gosens unmittelbar nach dem Schlusspfiff eine Story, in der er sich bei den Fans entschuldigte und betonte, dass die Niederlage auf seine Kappe gehen würde. Der Linksverteidiger hatte sich mit einem törichten und zugleich unnötigen Foul kurz vor der Grundlinie zurecht einen Platzverweis abgeholt. Es war der große Knackpunkt im Spiel gegen den Tabellenführer Leverkusen.

"Es war ein verdienter Platzverweis. Was soll ich zu einem Spieler sagen, der 29 Jahre alt ist und letztes Jahr im Finale der Champions League stand?", meinte Trainer Nenad Bjelica, der ihm jedoch gleichzeitig die volle Rückendeckung zusicherte. "Er weiß ganz genau, dass er einen Fehler gemacht hat. Aber natürlich kriegt er die volle Unterstützung von uns."

So mussten die Berliner mehr als eine Halbzeit lang in Unterzahl agieren. Aber von einer totalen Unterlegenheit war nach dem Seitenwechsel nichts zu sehen. Viel mehr berappelten sich die zuvor harmlosen Köpenicker und stemmten sich mit allen Kräften dagegen. "In der ersten Halbzeit waren die eroberten Bälle zu schnell weg, wir haben dann hinterher mutiger Fußball gespielt", befand Kapitän Christopher Trimmel.

Die ganze Wahrheit ist aber eben auch, dass sich die Mannschaft von Bjelica trotzdem keine einzige nennenswerte Torchance erspielen konnte. Bis zum Sechzehner sah das teilweise ganz ordentlich aus, aber dann fehlte einmal mehr die letzte Durchschlagskraft. So war der Sieg der Leverkusener eigentlich nie in Gefahr. "Wir müssen uns mit anderen Gegnern messen, wo wir mehr Chancen haben, Punkte zu sammeln", erklärte Trimmel. Dafür müssen aber mal wieder Tore her. In den zurückliegenden fünf Partien gelangen den Eisernen lediglich zwei Treffer.

Ein paar Zähler müssen die Berliner auch noch einheimsen, da die Kellerkinder ein Lebenszeichen gesendet haben. Sowohl Köln als auch Mainz haben am Wochenende gewonnen. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge ist geschrumpft. "Es wird enger. Aber das wirft uns jetzt nicht zurück. Es war auch viel Positives zu sehen." Genau das muss dann jetzt mitgenommen werden in das nächste Spiel - am Freitag gastieren die Hauptstädter beim FC Augsburg. Nur dann eben ohne Gosens.