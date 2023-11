Bjelica registriert "gewisse Angst in Beinen und Köpfen"

Keine Besserung unter dem neuen Trainer in Sicht: Union Berlin nimmt in der Champions League das Geschenk von Braga nicht an. Auch die zwischenzeitlich Führung hilft dabei nicht.

Aus Braga berichtet Jannis Klimburg

Unmittelbar nach dem Abpfiff packte Nenad Bjelica seine Jacke und verschwand schnurstracks in die Kabine. Wirklich zufrieden wirkte der neue Trainer von Union Berlin mit der Leistung seiner Mannschaft nicht. Kein Wunder, verpassten es die Eisernen doch in Überzahl, einen großen Schritt Richtung Platz drei zu machen.

"Einiges hat nicht so gut funktioniert", konstatierte Bjelica, der die erste Hälfte als ausgeglichen einstufte.

Aber auch da lief nicht viel bei Union zusammen. Im 4-1-4-1 wirkten die Gäste planlos, erspielten sich in 90 Minuten nur zwei Torchancen. "Man sieht, dass die Mannschaft verkrampft spielt. Wir hatten Probleme mit dem Ball, trauen uns nicht zu, die Pässe mit Risiko zu spielen", befand der Coach. Und das, obwohl Braga im zweiten Abschnitt riesengroße Lücken offenbart hatte. Bjelica registrierte "eine gewisse Angst in den Beinen und in den Köpfen von den Spielern".

Khedira: "Wir haben ihnen zu viele Räume gegeben"

Dafür beschrieb der Kroate die Leistung seines Teams im Rückzugsverhalten als "solide".

Fakt ist aber, dass Union nicht konsequent verschob und dem Kontrahenten durch ein desolates Stellungsspiel viele freie Räume angeboten hatte. Keeper Frederik Rönnow hatte mit Glanztaten noch Schlimmeres verhindert. "Wir waren 15 bis 20 Minuten nicht auf dem Platz. Es hat die Frische gefehlt, um den Gegner in der Mitte unter Druck zu setzen", monierte Bjelica.

Rani Khedira dagegen empfand die zweite Halbzeit als zu "passiv. Wir haben ihnen zu viele Räume gegeben. Wir wollten eigentlich aggressiv draufgehen, die Doppelsechs stören. Und nach dem Gegentor waren wir ein Stück weit verunsichert."

Das hatte sich wie ein roter Faden durch die Begegnung gezogen. Vor allem die Viererkette hatte über weite Strecken unorganisiert gewirkt. "Du kannst im Spiel viel über die Kommunikation regeln", so Khedira. Das wäre das eine oder andere Mal aber nicht so gut gewesen. "Die Systemumstellung hat dabei keine Rolle gespielt. Das lag an den Spielern."

Und so hat Union Berlin die riesengroße Chance verpasst, Sporting Braga zu überholen. Nun müssen die Köpenicker am finalen Spieltag gegen Real Madrid (12. Dezember, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) gewinnen und sind dabei auf die Schützenhilfe von Neapel angewiesen. Erstmal geht es am Samstag (15.30 Uhr) im Kerngeschäft Bundesliga zum Rekordmeister Bayern München. Die Aussichten könnten besser sein.

Becker gegen Bayern wieder dabei?

Dabei scheint eine eine Rückkehr von Sheraldo Becker (Muskelverletzung) möglich. Danilho Doekhi befindet sich nach seiner Achillessehnenverletzung zwar wieder im Aufbautraining, ein Einsatz beim Tabellenzweiten kommt aber nicht in Frage.