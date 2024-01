Bjelica ist so nicht mehr tragbar

Nenad Bjelica hat sich mit seiner Tätlichkeit gegen Sané und dem damit verbundenen Platzverweis einen krassen Aussetzer geleistet und sein Team geschwächt. Ein Kommentar von kicker-Reporter Jannis Klimburg.

Im Leben heißt es so oft, dass jeder Mensch eine zweite Chance verdient hätte. Ein Trainer, der einem gegnerischen Spieler gleich zweimal deutlich ins Gesicht greift, aber wohl nicht. Nenad Bjelica sind beim Gastspiel in München die Sicherungen durchgebrannt. Der Kroate hatte sich bei der Auseinandersetzung mit Bayerns Leroy Sané an der Seitenlinie absolut nicht unter Kontrolle.

Vermutlich wird das eine oder andere Wort vom deutschen Nationalspieler in Richtung Bjelica gefallen sein, als dieser unverständlicherweise beim Stand von 0:1 gegen sein Team den Ball nicht sofort herausrücken wollte. Nach dem Spiel hatte Bjelica erklärt, dass Sané ihn doch geschubst hätte. Und selbst wenn er den Trainer damit provoziert haben solle, muss gerade solch ein erfahrener Coach das ignorieren können.

Fatale Aussetzer statt Vorbildfunktion

Hat er aber nicht. Hinzu kommt, dass er sich auf der Tribüne noch verbal mit einem Bayern-Fan angelegt hat. Und so könnten diese fatalen Aussetzer nun die Folge haben, dass er seinen Job verliert. Denn ein Trainer, der seiner Vorbildfunktion nicht nachkommt und den Ruf des Vereins mit solch einer törichten Aktion schädigt, ist eigentlich nicht mehr tragbar. Zumal einige Akteure im Kader mit der Arbeitsweise und der sehr strengen Linie des 52-Jährigen nicht ganz d’accord sind. Argumente, dass die Spieler ihm im Abstiegskampf doch folgen und vertrauen sollten, hat er am Mittwochabend mit Sicherheit nicht gesammelt.

Und so stehen die Verantwortlichen einmal mehr in dieser Saison vor einer schwierigen Entscheidung, wie es denn weitergehen soll. Für Bjelica war es erst das siebte Pflichtspiel als Trainer von Union Berlin. Fakt ist, dass er am Sonntag beim so wichtigen Heimspiel gegen Darmstadt erstmal zum Zuschauen verdammt ist. Eine weitere Schwächung für das gebeutelte Team, das ohne Cheftrainer antreten muss. Wie lange die Sperre gilt und ob er überhaupt noch weitermachen darf, bleibt dagegen abzuwarten…