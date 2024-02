Bjelica hofft auf Ende der Auswärtsmisere: "Wir haben genug mit uns zu tun"

Union Berlin verzeichnete zuletzt einen Aufwärtstrend. Dieser soll nun auch in Sinsheim fortgesetzt werden.

Zuhause hat sich der 1. FC Union Berlin in den vergangenen zwei Monaten wieder deutlich stabilisieren können. Im Stadion An der Alten Försterei gab es in den vergangenen fünf Heimspielen keine Niederlage mehr. Die jüngsten vier Auftritte vor eigenem Publikum wurden sogar ausnahmslos gewonnen.

In der Fremde ist der Aufschwung unter Trainer Nenad Bjelica nicht ganz so deutlich sichtbar. Trotz der Punktgewinne in diesem Jahr beim SC Freiburg (0:0) und beim 1. FSV Mainz 05 (1:1) reisen die Hauptstädter mit der roten Laterne der schlechtesten Auswärtsmannschaft der Liga an. Erst fünf Zähler stehen vor dem nächsten Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr) bei der TSG Hoffenheim zu Buche.

Kein Wunder, dass Chefcoach Bjelica am Donnerstagnachmittag auf der Pressekonferenz das Ende der Auswärtsmisere herbeisehnte. Lediglich beim Aufsteiger SV Darmstadt 98 (4:1) konnte am zweiten Spieltag gewonnen werden. "Die Erwartungen sind sehr groß. Wir spielen gegen eine spielerisch variable Mannschaft, die offensiv sehr gut Fußball spielt. Hoffenheim will mal wieder ein Spiel gewinnen", sagte Bjelica. "Aber wir rechnen uns eine Chance aus und hoffen, dass wir nach langer Zeit mal wieder drei Punkte mitbringen können." Dass Hoffenheim seit sieben Spielen ohne Sieg ist, muss Union nicht unbedingt in die Karten spielen. Das sieht auch Bjelica so: "Wir haben genug mit uns zu tun."

Vogt steht bei Rückkehr nach Hoffenheim im Fokus - Pech für Talent Ogbemudia

1461 Union-Anhänger haben sich bisher ein Ticket für die Partie im Kraichgau gesichert. Zum Reiseaufgebot der Profis gehört im Vergleich zum Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (1:0) nach dem Ablauf von Sperren beziehungsweise überstandener Verletzung ein neues Quartett. "Wir haben mit Christopher Trimmel, Janik Haberer, Kevin Vogt und Josip Juranovic vier Spieler mehr zur Verfügung. Das ist eine positive Nachricht", erklärte Bjelica. Juranovic, der nach einer Wadenverletzung in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen konnte, ist aber eher eine Option von der Bank aus. Mit Trimmel kann wieder ein gelernter Rechtsverteidiger auf der Außenbahn zum Einsatz kommen. Vogt dürfte bei seiner ersten Rückkehr nach seinem Wechsel von der TSG zu Union besonders im Blickpunkt stehen.

Pech hatte derweil Nachwuchshoffnung Oluwaseun Ogbemudia. Der 17 Jahre alte Verteidiger zog sich bei den Profis in dieser Woche im Training eine so schwere Verletzung zu, dass er einige Monate pausieren muss. Bjelica sprach von einem Knochenbruch. Dem Vernehmen nach hat es einen Mittelfuß erwischt.