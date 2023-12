Bjelica freut sich über "praktisch perfekte" Bundesliga-Premiere

Nach zuletzt 16 (!) sieglosen Pflichtspielen in Serie fand Union Berlin in die Erfolgsspur zurück. Entsprechend groß war die Erleichterung bei den Eisernen nach dem 3:1 gegen Gladbach.

Nachdem die für den letzten Spieltag angesetzte Partie beim FC Bayern in der vergangenen Woche wegen des Wintereinbruchs in München nicht wie geplant stattfinden konnte, musste die Bundesliga-Premiere von Unions neuem Trainer Nenad Bjelica noch eine weitere Woche auf sich warten lassen. Umso glücklicher war er nach dem gelungenen Ligadebüt, das auch noch vor eigenem Publikum über die Bühne ging.

Bjelica mit allen Facetten des Spiels zufrieden

Stolz "auf die ganze Mannschaft" war Bjelica, wie er nach nach dem 3:1 gegen Gladbach gegenüber "Sky" erklärte. "Die Mannschaft hat eine tolle Leistung gezeigt. In allen Bereichen waren wir besser als Gladbach. Wenn wir Ballbesitz gehabt haben, wenn wir keinen Ball gehabt haben, wenn wir umgeschaltet haben." Sowohl defensiv als auch offensiv war das Spiel aus seiner Sicht "praktisch perfekt". Der Plan für die kommenden Wochen deshalb: "Ich wünsche mir wieder so ein Spiel."

Auch Unions Kapitän Rani Khedira sprach nach Abpfiff von einem "völlig verdienten Heimsieg." Für ihn war auch die Erfolgsformel schnell ausgemacht. "Wir haben all das auf den Platz gebracht, was uns die letzten Jahre so stark gemacht hat, was Union Berlin auszeichnet. Wir waren aktiv, wir waren aggressiv, wir waren schnörkellos nach vorne, wir haben unsere Chancen gesucht."

"Spüre den Verein, spüre die Fans, spüre die Spieler"

Ganz besonders nach dem Treffer zum 2:0 durch Benedict Hollerbach war großer Jubel angesagt, als Bjelica auf den Torschützen zustürmte und gemeinsam mit dem Team feierte. "Jeder, dem Union am Herzen liegt, hat sich sehr gefreut bei dem Tor. Ich war die letzten drei Monate nicht dabei, aber ich spüre den Verein, ich spüre die Fans, ich spüre die Spieler und wie schwer für alle die drei-vier Monate ohne Sieg in der Bundesliga waren. Wenn du dann 2:0 führst, bist du schon nah am Sieg und deswegen Emotionen. Aber das bin ich", so Bjelica über seine Charakterzüge.

Für die Köpenicker ist nun also vielleicht der erste Schritt getan, um sich aus dem monatelangen Negativlauf zu befreien. Vor allem aber hat der Sieg dafür gesorgt, dass Union mit "breiter Brust vom Platz gegangen" sei. Eine breite Brust, die bereits am Dienstag dabei helfen soll, im Spiel gegen Real Madrid (21 Uhr, LIVE! beim kicker) zumindest den Einzug in die Europa League zu schaffen und darüber hinaus, um sich Schritt für Schritt aus dem Tabellenkeller zu befreien.