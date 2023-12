Bjelica fordert "perfektes Spiel" und will "Real nicht zu sehr loben"

Am Dienstag muss schon einiges zusammenkommen, damit Union doch noch in Europa überwintert. Trainer Nenad Bjelica gibt sich kämpferisch.

Die Vorzeichen sind klar: Union muss gegen Real Madrid gewinnen und Napoli muss gleichzeitig mit einem Erfolg gegen Braga seine Hausaufgaben erledigen, damit die Eisernen noch auf den dritten Platz springen, um die Qualifikation für die Europa League zu sichern. In dieses Vorhaben gehen die Berliner dank des 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach laut Trainer Nenad Bjelica "mit einer breiten Brust".

Jüngst zeigte Union in der Bundesliga seine beste Saisonleistung. "Wir haben von A bis Z Union-Fußball gespielt - sehr konsequent, sehr leidenschaftlich, sehr aktiv", schwärmte Vize-Kapitän Rani Khedira. Tugenden, die zumindest die Chancen erhöhen, um den Königlichen ein Beinchen stellen zu können.

"Wir werden alles umsetzen, was wir am Samstag gemacht haben", erklärte Bjelica. "Wir werden ein perfektes Spiel machen müssen." Dabei wollte der Coach nicht allzu sehr auf die Stärken des Gegners eingehen. "Wir werden Real nicht zu sehr loben. Wir wissen, was Real im Weltfußball bedeutet." Natürlich ist es nicht ausgeschlossen, dass die Spanier den einen oder anderen Akteur schonen werden, da sie bereits für das Achtelfinale qualifiziert sind.

Bjelica kann nicht aus dem Vollen schöpfen

Union dagegen muss seine beste Elf aufs Feld schicken. Allerdings werden Danilho Doekhi (verletzt) sowie Leonardo Bonucci und Lucas Tousart (gesperrt) dabei fehlen. Sheraldo Becker dagegen könnte nach seiner Muskelverletzung wieder im Kader stehen. "Es könnte sein, dass er dabei ist. Ob es für einen Einsatz reicht, werden wir dann sehen", so Bjelica, der sich vor acht Jahren mal mit Real-Coach Carlo Ancelotti getroffen hat.

"Damals war ich noch Trainer von Spezia Calcio und habe ein Training beobachtet. Von jedem Trainer kannst du etwas mitnehmen." Am Dienstag kommt es dann zu einem weiteren Aufeinandertreffen der beiden.