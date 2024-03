Bjelica fordert: "An die Leistung gegen Bremen anknüpfen"

Union Berlin muss sich auf eine schwere Auswärtsaufgabe einrichten. In Frankfurt stehen bis auf den gesperrten Mittelfeldmann Andras Schäfer alle Stammspieler zur Verfügung.

Rund 2500 Anhänger des 1. FC Union Berlin werden ihre Mannschaft am Ostersamstag (15.30 Uhr) zur Partie bei Eintracht Frankfurt begleiten. Die Eisernen können fast in Bestbesetzung antreten. Für den Angriff stünde auch Benedict Hollerbach wieder zur Verfügung, der seine Knöchelverletzung zu Beginn der Woche offensichtlich überwunden hat.

Von den Stammplatzkandidaten fehlt einzig Andras Schäfer. Der Mittelfeldmann muss nach seinem Feldverweis in der Partie beim VfB Stuttgart (0:2) noch eine Begegnung aussetzen. Immerhin konnte er in der Länderspielpause bei zwei Einsätzen für die ungarische Nationalmannschaft Spielpraxis sammeln.

Schäfer kehrte wie die anderen fünf Länderspiel-Reisenden Frederik Rönnow (Dänemark), Diogo Leite (Portugal), Josip Juranovic (Kroatien), Brenden Aaronson (USA) und Aissa Laidouni (Tunesien) inzwischen heil nach Berlin zurück.

Besonderes Spiel für Rönnow

Die Köpenicker konnten in dieser Saison noch nicht gegen eine Mannschaft gewinnen, die unter den ersten sechs Vertretungen in der Tabelle rangiert. Die Eintracht ist als Tabellensechster mit 40 Punkten Favorit. Union steht mit 28 Zählern auf Position 13. Die Gäste reisen mit der Empfehlung eines 2:1-Erfolges im letzten Heimspiel gegen Werder Bremen an.

Der Respekt ist vorhanden, aber nicht riesig. "Frankfurt kämpft um einen Platz in Europa und wird zu Hause sicher ein volles Stadion haben. Aber wir rechnen uns Chancen aus", sagte Trainer Nenad Bjelica. "Wir hoffen, dass wir an die Leistung vom letzten Heimspiel gegen Bremen anschließen können." Zwei Unioner dürften besonders motiviert sein. Schlussmann Rönnow stand von 2018 bis 2021 als Ersatztorwart in Frankfurt unter Vertrag. Angreifer Kevin Volland erzielte in seiner Karriere in 18 Pflichtspielen gegen Frankfurt neun Treffer. Gegen keine andere Mannschaft traf der Ex-Nationalspieler öfter.