Bjelica erwartet das Bundesliga-Gesicht der Bayern

Union Berlin ist gegen Rekordmeister Bayern München in der Punktepflicht. Allerdings gab es zuletzt vor allem in der Offensive große Schwierigkeiten.

Der FCB besitzt auch nach dem Verlust des Meistertitels durchaus noch Zugkraft. Die Pressekonferenz des 1. FC Union Berlin vor dem Heimspiel gegen die Bayern am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) war drei Mal so stark besucht wie die vor dem kürzlichen Gastspiel der Leverkusener in Köpenick. Union-Trainer Nenad Bjelica gratulierte zu Beginn seiner Ausführungen Bayern München und Borussia Dortmund zum Einzug ins Halbfinale der Champions League. Das sei eine tolle Geschichte für den deutschen Fußball. Das zeige, dass die Liga stark ist, sagte Bjelica.

"Wirklich viel trainiert": Bjelica hofft auf mehr Effektivität

Der Kroate hatte den Sieg der Münchner gegen den FC Arsenal (1:0) am TV verfolgt. Doch Bjelica erwartet eher das Bundesliga-Gesicht der Bayern, gegen die Union noch in keinem der bisherigen neun Pflichtspiele triumphieren konnte. "Wir schauen mehr auf die Bundesliga, beispielsweise wie die Bayern gegen Köln (2:0, d. Red.) und in Heidenheim (2:3) gespielt haben", erklärte Bjelica.

Der Vorsprung Unions auf Relegationsrang 16 ist auf drei Zähler geschmolzen. Die Wuhlheider brauchen also dringend Punktezuwachs, auch wenn es gegen München eine größere Herausforderung wird. Das hängt auch mit der schwächelnden Offensive der Ost-Berliner zusammen. Die jüngsten drei Partien verliefen für Union torlos. Die Bayern stellen zudem mit 82 Toren den stärksten Angriff der Liga. Union hat dagegen mit lediglich 25 Treffern die zweitschlechteste Offensive. "Jeder freut sich auf das Spiel. Wir haben in dieser Woche wirklich viel trainiert. Ich hoffe, dass wir am Samstag etwas effektiver als in der letzten Zeit sind", so Bjelica.

Vorsicht bei den Wiedergenesenen

In personeller Hinsicht stehen theoretisch bis auf Ersatzkeeper Jakob Busk (Wadenverletzung) alle Unioner zur Verfügung. Verteidiger Robin Gosens und Mittelfeldmann Lucas Tousart rücken nach ihren abgesessenen Sperren wieder in die Startelf. Bei den nach Blessuren erst in diesen Tagen wieder ins Training eingestiegenen Akteuren Yorbe Vertessen, Josip Juranovic und Jerome Roussillon ist allerdings maximal mit einem Kaderplatz für das Bayern-Spiel zu rechnen.