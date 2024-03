Bjelica erklärt Bedias geringe Spielzeit

Chris Bedia und Benedict Hollerbach haben beim Testspielerfolg gegen Magdeburg auf sich aufmerksam gemacht. Aber nur einer hat wohl Chancen auf einen Platz in der ersten Elf beim nächsten Spiel.

Der gefühlt lauteste Jubel erfolgte bei den Zuschauern An der Alten Försterei nach dem Debüt-Treffer von Chris Bedia beim 3:1-Erfolg Union Berlins gegen Magdeburg. Wie groß die Freude auch bei den Mitspielern war, zeigte der Fakt, dass sie alle zügig zum Winterzugang rannten und ihn ausgiebig herzten. Ein erstes kleines Ausrufezeichen des Stürmers, der bis dato sportlich noch keine übergeordnete Rolle einnehmen konnte.

Im Januar kam der 28-Jährige für rund zwei Millionen Euro von Servette Genf nach Berlin. In der Schweizer Super League hatte Bedia zu dem Zeitpunkt mit zehn Toren die Torschützenliste angeführt. Doch der 1,90 Meter große Angreifer hatte so seine Schwierigkeiten, sich an das Tempo und die Zweikampfhärte der Bundesliga zu gewöhnen. "Bei der Zweikampfquote kann er sich noch verbessern. Da haben wir Mikkel Kaufmann zuletzt ein bisschen besser gesehen, weshalb er mehr Minuten bekommen hat", erklärte Trainer Nenad Bjelica die geringe Spielzeit Bedias.

Seit seiner Verpflichtung stand er für die Eisernen nur 43 Minuten auf dem Platz. Heißt: Wirklich beweisen konnte sich Bedia in den Pflichtspielen bis hierhin nicht. Aber nach den Trainingseinheiten hat sich der Coach eben für ein anderes Personal entschieden. "Er hatte keine einfache Zeit", betonte Bjelica, der nun hofft, dass Bedia durch das Tor mehr Selbstvertrauen bekommt. Der Mann von der Elfenbeinküste ist ein Spieler, der von seiner Physis lebt und mit Flanken gefüttert werden muss. Das war beim Test gegen den Zweitligisten ersichtlich. Sobald eine Hereingabe in den Sechzehner flog, war Bedia präsent und mit dem Kopf zur Stelle. Auf der anderen Seite muss er neben der Zweikampfquote noch an seiner Ballbehandlung arbeiten.

Bjelica ist froh über das "Luxusproblem"

Was die Technik angeht, hat ihm Sturmkollege Benedict Hollerbach ein bisschen was voraus. Das hat der 22-Jährige bei der Partie gegen den Zweitligisten am Donnerstag bei seinen beiden Treffern eindrucksvoll bewiesen. Und dennoch gehörte Unions Nummer 16 bei den vergangenen beiden Begegnungen nicht zum Stammpersonal. "Auf allen Positionen herrscht ein Konkurrenzkampf. Ich bin froh, dass wir solch ein Luxusproblem haben", sagte Bjelica, der nach der Länderspielpause in Frankfurt wieder die Qual der Wahl haben wird.

Hollerbach dürfte gerade nach seinem Doppelpack und einer insgesamt auffälligen Darbietung aussichtsreiche Chancen haben, sich zurück in die Startelf zu hieven. Während Bedia - wenn überhaupt - wieder wohl nur die Rolle des Jokers einnehmen wird. Er muss erstmal nachhaltig aufzeigen, dass er als Sturmspitze einen sportlichen Mehrwert einbringen kann.