Bjelica: Das Leiden in der Loge hat ein Ende

In seiner Abwesenheit holte Union Berlin vier von neun möglichen Punkten. Nun darf der zuletzte gesperrte Nenad Bjelica wieder an der Linie stehen.

Die Spieler des 1. FC Union hatten es eilig nach dem 1:1-Unentschieden beim 1. FSV Mainz 05. Sie wollten noch rechtzeitig den Flieger nach Berlin erreichen. Während die ersten Profis schon zum Bus hasteten, kam Trainer Nenad Bjelica von der Tribüne herunter in die Mixed Zone nahe der Kabine.

Vertessens schwacher Abschluss reizt Bjelica

Bjelica schaut generell oft grimmig drein. Er wirkte auch am Mittwochabend ziemlich angespannt. Wegen seiner Innenraumsperre infolge seines Platzverweises in der Partie beim FC Bayern München (0:1) musste der 52-Jährige in Mainz zum dritten und letzten Mal die Begegnung von der Tribüne aus verfolgen.

Leicht ist ihm das nicht gefallen. Bjelica litt in der Loge, in der auch Präsident Dirk Zingler und Anna Wiesner, Assistentin von Sport-Geschäftsführer Oliver Ruhnert, das Geschehen verfolgten. Mehrfach sprang Bjelica gestikulierend auf, zuletzt nach der kläglich vergebenen Torchance von Winter-Neuverpflichtung Yorbe Vertessen (kam von der PSV Eindhoven) in der 88. Minute.

Jetzt darf Bjelica wieder richtig mitmischen. Am morgigen Freitag (13 Uhr) wird er im Vorfeld des nächsten Heimspiels am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den VfL Wolfsburg erstmals seit dem Spiel in München am 24. Januar wieder an einer Pressekonferenz teilnehmen. Gegen die Wölfe kann er einen Tag später im Rahmen des Erlaubten seine Emotionen an der Seitenlinie ausleben.

Sind damit im Fall Bjelica die Weichen wieder auf Anfang gestellt? Wohl kaum. Bjelica wurde in den letzten Wochen vom Verein für die Öffentlichkeit "kaltgestellt". Mit den Medien kommunizierte nur noch Co-Trainerin Marie-Louise Eta. Die unangenehmen Fragen für Bjelica wurden damit aber nur vertragt.

Khedira: "Ich hoffe es"

Bjelica hat von Union einen deutlichen Warnschuss bekommen. Der Verein belegte ihn wie der DFB mit einer Geldstrafe. Nur wenn die Mannschaft nicht noch tiefer in den Abstiegssumpf geraten sollte, kann Bjelica in Ruhe bis zum Saisonende weiterarbeiten.

Ohne ihn holte Union gegen Darmstadt 98 (1:0), bei RB Leipzig (0:2) und in Mainz (1:1) vier Punkte. Das Mindeste wurde wohl erreicht, möchte man meinen. Schließlich belegen Darmstadt und Mainz die letzten beiden Plätze in der Liga.

Wird es nun mit der Rückkehr Bjelica noch besser? "Ich hoffe es. Die Mannschaft hat den Charakter gezeigt, dass wir da sind. Dass wir punkten können - und jetzt wieder alle zusammen am Samstag", sagte Mittelfeldmann Rani Khedira.