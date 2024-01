Bjelica darf bei Union vorerst weitermachen

Nach seinem Aussetzer beim Gastspiel in München darf Trainer Nenad Bjelica nun vorerst weitermachen. Das stößt wahrlich nicht bei allen Spielern auf Zustimmung.

Nach der Tätlichkeit von Nenad Bjelica gegen Bayerns Leroy Sané stand die große Frage im Raum, ob der Kroate weiterhin als Trainer die Geschicke bei Union Berlin leiten darf. Nach kicker-Informationen darf der 52-Jährige erstmal weiter das Kommando führen. Zunächst ist er aber für drei Spiele gesperrt. Er darf die Mannschaft zwar auf die Spiele vorbereiten, wird während der 90 Minuten aber nicht an der Seitenlinie entlang hüpfen.

Entscheidung irritiert Teile des Kaders

Dass Bjelica vorerst weitermachen darf, wurde der Mannschaft bei einer Versammlung am Freitag mitgeteilt. Zahlreiche Spieler zeigte sich daraufhin verwundert, die Entscheidung der obersten Etage um Präsident Dirk Zingler stieß wahrlich nicht bei allen Akteuren auf Zustimmung. Einzelne Spieler haben sich dagegen ausgesprochen. Weitere Gespräche zwischen allen Parteien sollen nach dem Heimspiel am Sonntag gegen Darmstadt geführt werden.

Ein wenig verwunderlich war zudem der Fakt, dass die für am Freitag angesetzte Pressekonferenz um einen Tag verschoben wurde. Der Verein führte den Grund an, dass die Abläufe für das Spiel am Sonntag in Ruhe besprochen werden müssten. Dass Bjelica nicht zur Pressekonferenz vor der Begegnung soll, könnte viel mehr eine Schutzmaßnahme sein, um ihn erstmal aus der Schusslinie zu nehmen. Sein Verhalten in München wurde von den meisten Medien und vielen Anhängern sehr kritisch gesehen.

Übernimmt Eta auch die Pressekonferenz?

Und so wird vermutlich Co-Trainerin Marie-Louise Eta den Journalisten am Samstag um 13 Uhr Rede und Antwort stehen. Am Spieltag selbst wird sie dann zusammen mit Danijel Jumic und Nino Bule während der 90 plus x Minuten vorrangig für die Mannschaft zuständig sein, wobei wohl die beiden Kroaten das letzte Wort bei den Entscheidungen haben werden. Bjelica dagegen ist mehr oder weniger zum Zuschauen verdammt. Erst beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am 10. Februar dürfte Bjelica an der Seitenlinie wieder Platz nehmen.