Bizarre Szenen im Training: Was passiert mit Deshaun Watson?

Deshaun Watson ist zurück im Training der Houston Texans. Spielen will er für das Team aber nicht mehr. Es ist nicht das einzige große Fragezeichen rund um den Star-Quarterback.

Bereits kurz nach Ablauf der vergangenen Saison war durchgesickert, dass Watson nicht mehr für die Texaner auflaufen möchte. Noch immer fordert Watson vehement einen Trade zu einem anderen Team und hat Medienberichten zufolge keine Absicht, in der kommenden Saison für die Texans aufzulaufen.

Dennoch nimmt Watson derzeit am Trainingslager des Teams teil. Dabei kam es am Mittwoch mehreren anwesenden Reportern zufolge zu äußerst bizarren Szenen. Der Journalist Terrance Harris schreibt etwa auf Twitter davon, dass Watson, einer der talentiertesten Quarterbacks der Liga, als Safety im sogenannten "Scout Team" für Reservisten spiele und dabei eine Mütze über dem Helm trage. John McClain vom "Houston Cronicle" berichtet, dass Watson dabei nur herumstehe und demonstrativ die Hände hinter dem Rücken verschränke. Außerdem soll Watson in einem Trainingsspiel als Running Back einen Pass gefangen haben und danach einfach nicht mehr weitergelaufen sein.

Texans wollen fünf Draft Picks plus Spieler

Auch die Texans wissen wohl um die Situation und sind laut einem ESPN-Bericht - anders als noch zu Jahresbeginn - nun bereit, Watson zu traden. Journalist Harris zufolge spielt Watson keine Rolle mehr in den Planungen für nächste Saison, aktuell ist Routinier Tyrod Taylor als Starting Quarterback für die kommende Saison vorgesehen. Allerdings verlangt Houston für Watson offenbar fünf hohe Draft Picks und Akteure mit Stammspieler-Kaliber.

Vorwürfe der sexuellen Belästigung: Darf Watson überhaupt spielen?

Ob ein Team trotz Watsons unbestrittener Qualität als Spielmacher bereit ist, diese Ressourcen zu investieren, ist derzeit äußerst fragwürdig - denn noch steht gar nicht fest, ob der 25-Jährige in der kommenden Saison überhaupt spielen darf. Insgesamt 22 Frauen gehen derzeit zivilgerichtlich gegen Watson vor, im Raum steht der Vorwurf der sexuellen Belästigung. Am Montag bestätigte Watsons Anwalt gegenüber ESPN, dass insgesamt zehn Frauen zusätzlich eine Beschwerde bei der Polizei Houston vorgebracht haben - zwei davon sind nicht in die Zivil-Klage involviert.

Bislang hat die NFL noch keine Maßnahmen ergriffen oder Strafen gegen Watson ausgesprochen. Abhängig vom Verlauf der juristischen Auseinandersetzung könnte das aber noch der Fall sein. Ein teurer Trade wäre für ein aufnehmendes Team also mit einem enorm hohen Risiko verbunden. Gleichzeitig scheint Watsons Situation in Houston derart festgefahren, dass ein Einsatz für die Texans ausgeschlossen scheint. Die Zukunft des begabten Spielmachers ist damit weiterhin völlig offen.