Bitteres Aus gegen historischen Alcaraz: Gojowczyk vom eigenen Körper im Stich gelassen

Als Qualifikant erreichte Peter Gojowczyk sensationell das Achtelfinale der US Open, in diesem schlug er sich dann bravourös gegen das spanische Supertalent Carlos Alcaraz - bis zu dem Moment, als sein eigener Körper nicht mehr wollte.

Der unglaubliche Triumph von Carlos Alcaraz über Stefanos Tsitsipas war Samstagnacht die Geschichte bei den US Open. "Ein Star ist geboren", schwärmte Boris Becker vom 18-Jährigen - und er war beileibe nicht der Einzige, der vom Spanier angetan war. Für Alcaraz galt es nun aber, seinen Erfolg zu bestätigen - und das gegen Peter Gojowczyk, der selbst eine der ganz dicken Überraschungen des Turniers darstellte, immerhin stand er als als Nummer 141 der Welt im Achtelfinale.

Alcaraz wird auf Position 55 geführt, ging folglich als der große Favorit in das Match und führte rasch mit 3:0. Viel sprach da für einen Durchmarsch des Iberers, doch weit gefehlt: Gojowczyk rappelte sich auf und entpuppte sich als richtig harte Nuss für Alcaraz, der keineswegs so fehlerfrei spielte, wie er es noch gegen Tsitsipas getan hatte. Der 32-jährige Deutsche fand ein Rezept für den quirligen Spanier. Immer wieder spielte er auf dessen Rückhand, die bei weitem nicht so gefährlich ist wie dessen Vorhand, zwischendurch wurde auf den Körper gespielt - und "Gojo" drehte den ersten Satz noch zu seinen Gunsten, gewann diesen mit 7:5.

Schneller Zweiter, dann meldet sich Gojowczyk zurück

Durchschnaufen bitte: Carlos Alcaraz. Getty Images

Durchgang zwei war dann fix durch, der Spanier flog über den Platz und gewann 6:1. Entspannt wurde es für Alcaraz aber nicht, denn in Satz drei meldete sich Gojowczyk eindrucksvoll zurück. Der Deutsche entnervte Alcaraz mit starkem Defensivspiel und war mental da, wenn es drauf ankam. Die 2:1-Satzführung war die logische Folge.

Alcaraz stand nun unter Druck, doch dem hielt er stand. Satz vier war zwar ausgeglichen, doch der 18-Jährige wirkte stabil, forderte nach Break und Re-Break beim Stand von 2:1 aber einen Physio an und nahm ein Medical Timeout. Er ließ sich am linken Oberschenkel behandeln und schluckte ein paar Schmerztabletten. Auf dem Court schien Alcaraz nicht wirklich in seiner Bewegung beeinträchtigt, vielmehr war er gewohnt schnell auf den Beinen.

Gojowczyk im Verletzungspech

Dagegen wirkte Gojowczyk ausgelaugt, es fehlte die Spritzigkeit, die unerzwungenen Fehler häuften sich - und prompt zog Alcaraz weg. Dann musste der Münchner beim Stand von 1:4 aus seiner Sicht seinerseits ein Medical Timeout nehmen, auch bei ihm zwickte es im Oberschenkel. Er biss auf die Zähne, probierte es, aber es fiel auf, dass Gojowczyk Hopp oder Top spielte - auffällig: Sprints waren beim 32-Jährigen nicht mehr drin, folglich war auch in dem Durchgang nichts mehr drin. Alcaraz erzwang mit 6:2 den entscheidenden Fünften.

Gojowczyk kämpfte nicht nur gegen den Spanier und das Publikum an, sondern auch gegen seinen streikenden Körper, der ihm auch beim Aufschlag zu schaffen machte - in Summe war das zu viel für den Deutschen, der sich nach dem 7:5, 1:6, 7:5, 2:6, 0:6 letztlich aber hoch erhobenen Hauptes von den US Open verabschiedete.

Auf Alcaraz, der als jüngster Viertelfinalist der US Open in der Open Era in die Runde der letzten Acht einzieht, wartet nun der Sieger der Partie Francis Tiafoe (USA) gegen Felix Auger-Aliassime (Kanada).