Bittere Tokio-Rückkehr: Zverev scheitert wieder an Auftakthürde

Alexander Zverev hat sich auch beim ATP-Turnier in Tokio frühzeitig verabschiedet. Das kostete auch wichtige Punkte fürs Saisonfinale.

Alexander Zverev befindet sich rund einen Monat vor den ATP-Finals auf Formsuche und muss bangen, ob er es überhaupt zu dem Event der besten acht Spieler des Jahres schafft, das er 2018 und 2021 gewann. Eine Woche nach seiner krachenden Auftaktschlappe beim ATP-Masters in Shanghai gegen den Russen Roman Safiullin (3:6, 1:6) unterlag der 26 Jahre alte Hamburger am frühen Montagmorgen (MESZ) beim ATP-Turnier in Tokio dem Australier Jordan Thompson ebenfalls in zwei Sätzen - 3:6 und 4:6.

Damit erlebte der Dritte der Setzliste eine bittere Rückkehr an den Ort seines größten Triumphs: Im Sommer 2021 hatte Zverev im Ariake Colosseum bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille gewonnen. Diesmal reichte Thompson eine solide Leistung, um in 95 Minuten zu triumphieren. Der 29-Jährige verwertete vier seiner fünf Breakbälle eiskalt, während Zverev drei von sechs vergab und insgesamt drei Doppelfehler fabrizierte. Für Thompson, die Nummer 60 der Welt, war es im zweiten Aufeinandertreffen mit Zverev, der derzeitigen Nummer neun, der erste Sieg.

Auch Fritz lauert hinter Zverev

Zverev muss nun hoffen, dass auch seine Konkurrenz im Kampf um einen Platz bei den ATP-Finals in Tokio ins Straucheln gerät. Derzeit ist er auf dem siebten Platz im dafür maßgeblichen "Race to Turin" geführt, hinter ihm lauern Holger Rune (Dänemark) und Taylor Fritz (USA). Letzterer ist in Tokio an Position eins gesetzt und startet in der Nacht auf Dienstag gegen den Briten Cameron Norrie ins Turnier. Zverevs frühes Aus dürfte Fritz mit Wohlwollen registriert haben.

Bislang haben mit Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev und Jannik Sinner vier Profis ihr Ticket für den hochkarätigen Jahresabschluss sicher, der in diesem Jahr vom 12. bis 19. November in Turin ausgetragen wird. Shanghai-Finalist Andrey Rublev hat beste Chancen, demnächst der fünfte zu sein.