"Bittere Nachricht": Wilms wird Wolfsburg lange fehlen

Die Frauen des VfL Wolfsburg müssen "mehrere Monate" auf Neuzugang Lynn Wilms (20) verzichten. Grund dafür sind anhaltende Rückenprobleme.

Lynn Wilms wird erst einmal nicht für den VfL Wolfsburg spielen können. DeFodi Images via Getty Images

Erst zum 1. Juli war Wilms, die von Twente Entschede kam, offiziell eine Wolfsburgerin. Doch spielen wird sie für den DFB-Pokalsieger erst einmal nicht. Denn die 20-jährige Abwehrspielerin nahm trotz ihrer Rückenbeschwerden am olympischen Fußballturnier in Tokio teil und kam dort auch regelmäßig zum Einsatz. Dreimal zählte Wilms zur Startformation - beim Viertelfinal-Aus (2:4 im Elfmeterschießen gegen die USA) musste sie gar über 120 Minute ran.

Untersuchungen der medizinischen Abteilung der Wölfinnen ergaben nun, dass Wilms dabei wohl zu sehr unter Belastung stand. Es sei laut Vereinsmitteilung "eine längere Aufbauphase nötig, um Wilms nachhaltig in einen schmerzfreien und spielfähigen Zustand zu versetzen". In das Trainingslager nach Harsewinkel am kommenden Freitag werde sie dennoch mitreisen.

Selbstverständlich sollte der verantwortungsbewusste Umgang mit der Gesundheit der Spielerinnen im Vordergrund stehen. Ralf Kellermann

Ralf Kellermann, seines Zeichens sportlicher Leiter der VfL-Frauen, ist mit der medizinischen Abteilung des niederländischen Olympiateams aufgrund der Lage selbstverständlich nicht ganz zufrieden. Die "bittere Nachricht" für alle Beteiligten hätte trotz der klaren Erlaubnis der Olympia-Teilnahme umgangen werden können.

"Eine Olympia-Teilnahme ist ein Highlight für jede Fußballerin und wir haben unseren Teilnehmerinnen den größtmöglichen Erfolg gewünscht. Selbstverständlich sollte aber auch bei solch einem bedeutenden Turnier der verantwortungsbewusste Umgang mit der Gesundheit der Spielerinnen im Vordergrund stehen", meint Kellermann. Ab sofort müsse "Lynn während ihrer Aufbau- und Rehaphase die bestmögliche Unterstützung" erhalten.

Der VfL Wolfsburg muss neben Wilms zum Saisonstart auch auf Abwehrspielerin Felicitas Rauch verzichten.