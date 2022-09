Bittere Nachricht für Saarbrücken: Grimaldi fällt lange aus

Der 1. FC Saarbrücken muss womöglich bis Jahresende auf Adriano Grimaldi verzichten. Der Angreifer verletzte sich gegen Rot-Weiss Essen schwer.

Wie der Drittligist am Freitagvormittag mitteilte, hat sich Grimaldi bei der 0:1-Niederlage an der Hafenstraße einen Muskelbündelriss im rechten Adduktorenbereich zugezogen. Die Ausfallzeit für den 31-Jährigen gaben die Saarländer mit "sechs bis acht Wochen" an. Im schlimmsten Fall könnte Grimaldi FCS-Coach Uwe Koschinat erst nach der Winterpause im neuen Jahr wieder zur Verfügung stehen.

"Es handelt sich hier um eine tiefenmuskuläre Verletzung, bei der Adriano bedingt durch seine stark ausgeprägte Oberschenkelmuskulatur prinzipiell ein eingeschränktes Schmerzempfinden hatte. Durch spezielle Diagnosetechniken sind wir aber der Sache auf den Grund gekommen", wird Vereinsarzt Dr. Markus Pahl auf der FCS-Website zitiert.

Grimaldi spielt seit Sommer 2021 für den FCS und hat in 33 Drittligapartien für die Saarländer 13 Tore erzielt. Grimaldi hat schon etliche Stationen im deutschen Profifußball hinter sich, mehrheitlich war er bei Klubs in der 3. Liga aktiv. Mit aktuell 68 Toren liegt er in der Liste der Rekord-Torjäger der 3. Liga gemeinsam mit Waldhof Mannheims Marc Schnatterer auf dem geteilten 6. Platz.