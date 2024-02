Bittere Nachricht für Duisburg: Jander fehlt "auf unbestimmte Zeit"

Der MSV Duisburg durchlebt sportlich schwere Zeiten und kämpft um den Klassenerhalt in Liga drei. Dabei vorerst nicht mehr mithelfen kann Caspar Jander.

Denn wie die Zebras am Montag mitteilten, hat sich Jander bei der 0:1-Niederlage der Meidericher am Sonntagabend gegen Spitzenreiter Jahn Regensburg eine Knieverletzung zugezogen. "Das haben die Untersuchungen am Montag bestätigt", teilte der MSV via "X" mit.

Genauere Angaben über Art und Schwere der Verletzung teilte der Drittligist nicht mit. Jander werde "auf unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen", hieß es weiter.

Jander war in der Partie gegen den SSV in der Pause in der Kabine geblieben, für ihn kam Neuzugang Erik Zenga in die Partie. Jander musste nach einem Zweikampf mit Regensburgs Elias Huth in der 42. Minute zunächst auf dem Spielfeld behandelt werden, spielte dann aber bis zur Pause weiter.

Auch Mai und Bakalorz fallen mit Knieverletzungen aus

Die Verletzung Janders ist ein herber Rückschlag für die Duisburger. Der U-20-Nationalspieler ist Stammspieler und stand bei all seinen 21 Ligaeinsätzen in der Startelf. "Das ist bitter: Kopf hoch, Cas! Aber das wird wieder. Du bist ein Kämpfer!", schrieb der MSV bei "X". MSV-Coach Boris Schommers muss damit im Kampf gegen den Abstieg auf den dritten Leistungsträger verzichten. Denn vor Jander hatten sich auch Sebastian Mai (Kreuzbandriss) sowie Marvin Bakalorz schwerwiegender am Knie verletzt.

Die Genesung Janders wird man nicht nur beim MSV Duisburg, sondern auch beim 1. FC Nürnberg genauestens verfolgen. Denn Jander hat beim Club einen ab der kommenden Saison gültigen Vertrag unterschrieben. Zuletzt hatte sich der 1. FCN wegen der eigenen Verletzungssorgen um einen vorzeitigen Transfer Janders schon in diesem Winter bemüht. Doch mit diesem Ansinnen blitzte der Zweitligist beim MSV ab.