Bittere Gewissheit: Vinicius Junior fehlt Real wohl bis Februar

Die zurückliegende Verletzung war abgehakt, die Formkurve zeigte wieder nach oben - doch nun erfolgte der nächste Rückschlag für Vinicius Junior: Der Brasilianer hat sich schwerer verletzt.

Wenn am 13. und 14. Februar das Champions-League-Achtelfinale startet, für das Real Madrid nach nur vier Gruppen-Spieltagen schon sicher qualifiziert ist, könnte Vinicius Junior wieder mitwirken. Viel früher allerdings nicht. Die zweite langwierige Verletzung des brasilianischen Angreifers in dieser Saison hat am Samstagnachmittag auch sein Arbeitgeber bestätigt.

Der 23 Jahre alte Brasilianer hat sich einen Muskelriss im linken Oberschenkel zugezogen, was diese Verletzung deutlich schwerwiegender macht als jene, die er Ende August erlitten hatte. Damals war der Dribbelkünstler vier Wochen lang zum Zuschauen verdammt gewesen, nun drohen dem Vernehmen nach zirka zweieinhalb Monate Ausfallzeit.

In der Nacht auf Freitag hatte sich Vinicius Junior im Länderspiel der brasilianischen Nationalmannschaft gegen Kolumbien (1:2) verletzt. Nachdem er noch das frühe Führungstor von Arsenals Gabriel Martinelli vorbereitet hatte, bekam er einen "Schlag" ab, der ihn etwas später zur frühzeitigen Auswechslung zwang. "Ich glaube, es ist dasselbe wie beim letzten Mal", ahnte der Außenstürmer im Anschluss - tatsächlich ist es noch mal deutlich schlimmer.

Besonders im Mittelfeld ist Real aktuell gebeutelt

Immer schlimmer kommt es dieser Tage auch für Vinicius Juniors Verein: Real Madrid ist personell ziemlich gebeutelt. Ohnehin durch die Kreuzbandrisse von Thibaut Courtois und Eder Militao zu Beginn der Saison, aktuell fallen auch die defensiven Mittelfeldspieler Aurelien Tchouameni und Eduardo Camavinga mindestens bis Jahresende aus. Im Mittelfeld fehlt zudem Dani Ceballos, Arda Güler ist noch gar nicht in Tritt gekommen, Courtois-Ersatz Kepa ist nun selbst unpässlich und Leistungsträger Jude Bellingham an der Schulter lädiert.

Umso mehr werden die Königlichen in den kommenden Monaten zu spüren bekommen, dass ihr Angriff unter anderem nach dem Abgang von Karim Benzema generell nur spärlich besetzt ist. In Abwesenheit Vinicius Juniors könnte Ersatzstürmer Joselu ein Stammplatz sicher sein.