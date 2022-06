Bittere Dreisatz-Niederlagen für Struff und Korpatsch

Sowohl beim WTA-Turnier in Berlin als auch beim ATP-Turnier in Halle fliegt die Filzkugel ab heute. Jan-Lennard Struff verlor allerdings sein Auftaktmatch denkbar knapp.

Jan-Lennard Struff hat beim Rasen-Turnier in Halle den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Der 32 Jahre alte Tennisprofi aus Warstein verlor am Montagabend gegen Ilja Ivashka aus Belarus mit 6:3, 3:6, 6:7 (5:7).

Struff, der erst in der vorigen Woche beim Turnier in Stuttgart sein Comeback nach einem Zehenbruch gefeiert hatte, musste sich in der OWL Arena nach 2:03 Stunden geschlagen geben. Zuvor war bereits der deutsche Meister Henri Squire gescheitert. Der 21-Jährige musste gegen den Serben Laslo Djere beim Stand von 3:4 aus seiner Sicht wegen einer Verletzung aufgeben.

Auch Korpatsch verliert nach drei Sätzen

Tamara Korpatsch ist beim WTA-Turnier in Berlin schon an ihrer Auftakthürde gescheitert. Die 27-Jährige unterlag am Montag der Chinesin Wang Xinyu mit 6:3, 3:6, 4:6. Aus deutscher Sicht stehen bei der Rasenveranstaltung noch Andrea Petkovic (Darmstadt) und Jule Niemeier (Dortmund) im Hauptfeld.

Schmerzhafte Absagen von Kerber und Swiatek

Top-Spielerin Angelique Kerber (Kiel) hatte dagegen "fehlende Wertschätzung" beklagt und sich daher gegen einen Start in Berlin entschieden. Sie bereitet sich stattdessen in Bad Homburg auf Wimbledon (ab 27. Juni) vor.

Auch French-Open-Siegerin Iga Swiatek (Polen), die Weltranglistendritte Paula Badosa (Spanien) und die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka (Japan) hatten ursprünglich für die Veranstaltung gemeldet, ihre Teilnahme aber aus verschiedenen Gründen abgesagt.