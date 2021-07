Bittere Diagnose: VfB-Neuzugang Führich muss operiert werden

Vor vier Tagen wurde Chris Führich beim VfB Stuttgart erst vorgestellt - nun fällt der Offensivmann erstmal länger aus.

Griff an die Schulter: Chris Führich hat sich das Schlüsselbein gebrochen. imago images/Pressefoto Baumann

Lange hatten sich die Transferverhandlungen zwischen dem SC Paderborn und dem VfB gezogen, dann endlich war Anfang der Woche der Durchbruch gelungen und Führich offiziell zu den Schwaben transferiert worden. Mit seinen neuen Teamkollegen war er zudem gleich ins Trainingslager nach Kitzbühel aufgebrochen.

Doch nun muss der Bundesligist vorerst länger auf die Dienste des 23-Jährigen verzichten. Im Testspiel gegen Arminia Bielefeld hat sich der Außenstürmer am Freitag an der Schulter verletzt und musste ausgewechselt werden. Wenig später gab der VfB via Twitter die bittere Diagnose bekannt: "Chris Führich hat sich einen Schlüsselbeinbruch zugezogen und muss operiert werden. Chris wird heute noch nach Stuttgart abreisen."

Damit dürfte der Angreifer mehrere Wochen ausfallen. Ein Rückschlag für ihn, aber auch für seinen Klub, der mit ihm den verletzten Silas (Kreuzbandriss) ersetzen und den Weggang von Nicolas Gonzalez (nach Florenz) auffangen wollte.