Bittere Diagnose: Bei Nationaltorhüterin Berger ist die Krebs-Erkrankung zurück

Im Kader für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele der DFB-Frauen fehlte Ann-Katrin Berger, nun ist klar, warum die Torhüterin nicht dabei ist.

21 Spielerinnen des erfolgreichen EM-Kaders hat Martina Voss-Tecklenburg für die ausstehenden WM-Qualifikationsspiele in der Türkei (3. September) und Bulgarien (6. September) berufen, nur die verletzte Marina Hegering fand sich nicht im Aufgebot - und Ann-Katrin Berger. "Private Gründe" nannte der DFB bei der Torhüterin, die bei der EM nicht zum Einsatz kam. Am Dienstag gab Berger selbst die Auflösung. Die Torhüterin ist erneut an Krebs erkrankt, wie sie auf Instagram mitteilte.

"Ich möchte die Fans direkt auf den neuesten Stand bringen. Leider hat sich nach vier krebsfreien Jahren der Krebs in der Schilddrüse zurückgemeldet". Die 31-Jährige wird sich in London in Behandlung begeben, wie sie erklärte. "Ich bleibe positiv, dass meine Behandlung genauso erfolgreich verläuft wie das letzte Mal", so Berger, die wieder auf den Platz zurückkehren will. "Als Sportlerin musst du jeden Tag kämpfen, und das werde ich tun." Sie werde ihren Kampf öffentlich führen, um anderen Betroffenen eine Inspiration zu sein.

Jüngst war sie noch in den USA mit ihrem Verein FC Chelsea unterwegs, nun muss sie ihre Karriere ein weiteres Mal unterbrechen. Denn schon in der Saison 2017/18 war sie an Schilddrüsenkrebs erkrankt, gab aber nur vier Monate nach der Diagnose in der englischen Women's Super League ihr Comeback.