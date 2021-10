Bittere Armverletzung bei St. Juste

Am Sonntagnachmittag musste der Mainzer Jeremiah St. Juste schon nach 20 Minuten vom Feld - der Innenverteidiger verletzte sich am rechten Arm.

Bittere Verletzung am rechten Arm: Jeremiah St. Juste (am Boden). imago images/Jan Huebner

In der Anfangsphase des Duells zwischen Mainz und Union gab es kaum Höhepunkte zu bestaunen, beide Mannschaften rieben sich in intensiven Zweikämpfen auf.

In einem solchen verletzte sich dann auch St. Juste offenbar schwerer am rechten Arm, auch wenn das Zustandekommen äußerst bitter war. Denn er stieß in einem harmlosen Duell mit Union-Stürmer Taiwo Awoniyi zusammen, rutschte weg und fasste sich noch im Fallen sofort an das rechte Handgelenk. Nach einer kurzen Behandlungspause auf dem Platz wurde der 24-Jährige von Betreuern vom Platz geführt und ging direkt in die Kabine.

Zunächst war unklar, ob sich St. Juste tatsächlich am Handgelenk verletzt hatte oder ob eine Schulterverletzung vorliegen könnte. Für ihn spielte dann aber der 20. Minute David Nemeth.

