Bitter trägt weiter das Duisburg-Trikot

Auch nach dem Abstieg in die Regionalliga West wird Joshua Bitter zum Kader des MSV Duisburg gehören. Der 27-jährige Abwehrspieler hat seinen Vertrag beim Bundeslilga-Gründungsmitglied verlängert. Aktuell kuriert Bitter noch eine Knieverletzung aus. Sein neuer Trainer DIetmar Hirsch freut sich auf ihn, wie er in einer Meldung verriet: "Leider ist Josh noch verletzt und wird uns in den ersten Wochen der Vorbereitung fehlen, aber dann wird er als sehr dynamischer und variabel in der Defensive einsetzbarer Spieler genau zu der Art Fußball passen, die wir beim Spielverein in der neuen Saison spielen wollen. Er ist ein Teamplayer, der immer alles gibt."