Bitter: Gerhardt verpasst den Saisonstart

Der VfL Wolfsburg muss in den kommenden rund zwei Monaten auf Yannick Gerhardt verzichten. Der Mittelfeldspieler zog sich am Samstag beim Test gegen die WSG Tirol (7:1) einen Teilriss des Innenbandes im linken Knie zu.

Wird wochenlang fehlen: Wolfsburgs Mittelfeldspieler Yannick Gerhardt verließ in Wattens dick bandagiert nach zwei Minuten den Platz. IMAGO/regios24

Aus Wolfsburgs Trainingslager in Seefeld berichtet Thomas Hiete

Sein Gefühl war direkt, dass etwas am Innenband beschädigt ist, die Bilder im Krankenhaus bestätigten Yannick Gerhardt: Der 28-Jährige zog sich am Samstag in Wattens einen Teilriss des Innenbandes im linken Knie zu und wird dem VfL Wolfsburg voraussichtlich rund zwei Monate fehlen, acht bis zehn Wochen Pause sind angesetzt. Den Saisonstart wird der Mittelfeldmann sicher verpassen.

Die Hoffnung auf Schlagers Rolle ist erstmal hin

Mit einer Schiene am linken Knie kehrte Gerhardt am Samstagabend aus dem Krankenhaus zurück und hatte die Gewissheit, dass er sich beim Kampf um die Stammplätze im VfL-Kader erst einmal wieder weit hintenanstellen muss. Statt in die heiße Phase der Vorbereitung zu starten, steht für Gerhardt nun erst einmal die Reha auf dem Programm.

Bitter für ihn, der sich Hoffnungen machen durfte, auf der Position des nach Leipzig gewechselten Xaver Schlager den Zuschlag zu erhalten.