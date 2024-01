Bitter für Wenig und den FCN: Verdacht auf Kreuzbandriss beim Neuzugang

Nur drei Tage nach seiner Verpflichtung gibt es um Marcel Wenig (19) schlechte Neuigkeiten. Der Neuzugang des 1. FC Nürnberg ist vorzeitig aus dem Trainingslager abgereist.

Das erste Testspiel der Wintervorbereitung hat der 1. FC Nürnberg nicht nur mit 0:3 gegen Club Brügge verloren, sondern auch noch teuer bezahlt. Beim Duell über dreimal 45 Minuten am Mittwochnachmittag hat sich Neuzugang Marcel Wenig aller Voraussicht nach einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen. Am Donnerstagmorgen unterzog sich der Mittelfeldspieler im Trainingslager in Marbella einer MRT-Untersuchung, die eine erste Vermutung ergab.

"Aufgrund der doch eher schlechten Bildgebung der MRT-Untersuchung ist es zunächst ein Verdacht. Es spricht aber leider eine Menge dafür, dass sich dieser auch erhärten könnte", wird Mannschaftsarzt Dr. Johannes Rüther in einer Vereinsmitteilung des Zweitligisten zitiert. Laut weiteren Angaben hat Wenig die Costa de Sol bereits verlassen und sich auf den Weg nach Deutschland begeben, um sich abschließend untersuchen zu lassen. Bestätigt sich der Verdacht, ist für die Saison für das Talent definitiv gelaufen.

Erst am Montag verpflichtet

Der FCN lieh Wenig erst am vergangenen Montag für ein halbes Jahr von Eintracht Frankfurt aus und reagierte damit auf den Abgang von Mats Möller Daehli. In seiner Geburtsstadt sollte Wenig den nächsten Schritt im Profi-Fußball machen. Ausgeschlossen ist eine weitere Zukunft im Frankenland aber nicht, schließlich sicherte sich der Club eine Kaufoption.

Fällt Wenig definitiv aus, muss der FCN noch mal auf dem Transfermarkt tätig werden, schließlich ist die Besetzung im zentralen Mittelfeld zu dünn. Gleiches gilt weiterhin für das Sturmzentrum, wo sich jedoch eine feste Verpflichtung von Probespieler Sebastian Andersson abzeichnet.